Pullaro cruzó a Nación por el presupuesto universitario: "No es justo para el interior"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , criticó con dureza al gobierno nacional y cuestionó la decisión de no incluir a todas las universidades del país en el refuerzo de fondos presupuestarios , que sólo fueron otorgados a la Universidad de Buenos Aires (UBA). El mandatario calificó de "centralista, unitario y porteñocéntrico" al gobierno de Javier Milei .

Al respecto, analizó: " El gobierno claramente escuchó, en el día de ayer a la Universidad Nacional de Buenos Aires , lo cual no decimos que esté mal, le dan 270% de recomposición del gasto comparativamente con el año pasado, pero las universidades de mi provincia, de la provincia de Santa Fe, le dieron un 105% de recomposición de los recursos para este año ".

Movilizacion universidad educacion publica Milei.jpg Foto: Leonardo Vincenti/La Capital

Pullaro insistió con que la decisión "no es justa para quienes vivimos en el interior de la República Argentina, para quienes nos esforzamos, para quienes producimos y para quienes sostenemos este sistema federal, no es justo y no está bueno".