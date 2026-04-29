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Pullaro contrasta con Milei y le tira una soga a las familias endeudadas

El gobierno provincial busca empatizar con los asfixiados por los números en rojo para diferenciarse del mileísmo, a quien culpa por la economía

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

29 de abril 2026 · 12:33hs
El presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Fe

Foto: La Capital /Virginia Benedetto.

El presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, compartieron el acto del Día de la Bandera el 20 de junio de 2024 en Rosario.

“Como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, hay una economía que no arranca”. Esas fueron las primeras palabras de la vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, para presentar el plan para aliviar la deuda de los asalariados. Claramente se buscó de arranque responsabilizar al gobierno nacional por los bolsillos apretados y el endeudamiento para llegar a fin de mes.

El trasfondo político es, justamente, contrastar al menos en este punto con el gobierno de Javier Milei que no solo es el responsable de que la economía esté estancada sino que además no contempla una solución, lo que lo lleva a percibirlo como un gobierno insensible.

En Santa Fe tomaron nota sobre esto para que no les suceda al enfocarse en una agenda dura como seguridad y producción. “Veníamos de posiciones duras y se intenta demostrar el costado humano también”, contaron semanas atrás cuando arrancó el plan reblandece.

Pullaro y las deudas

En los últimos meses en la mesa chica pullarista leyeron que, en estos tiempos en que no alcanza el dinero, la empatía es demandada. “El gobernador no mira para el costado ni es indiferente. Esto es hacernos cargo, poner énfasis en acompañar a las familias que no llegan a fin de mes”, repitió la vocera en conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, adhirió a que “la responsabilidad primaria es la política macroeconómica”, pero también hizo foco en la decisión de ayudar: “Como no somos un gobierno indiferente nos abocamos a brindar una solución. No nos nace desentendernos y decir que no es nuestra competencia”.

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Plan plan para desendeudar a trabajadores privados y públicos del gobierno de Maximiliano Pullaro

Plan plan para desendeudar a trabajadores privados y públicos del gobierno de Maximiliano Pullaro

También de alguna manera cuestiona el modelo económico de Milei. Coudannes dijo que el objetivo más importante es mejorar el salario y, como impacto colateral, “mejorar la actividad económica de los comercios para incentivar el consumo”.

Olivares profundizó el razonamiento. “El plan de desendeudamiento y refinanciación tiene un objetivo mediato que es con la actividad económica porque esos recursos que se liberan con disposición inmediata tienen como objetivo al comercio”.

El gobernador ensaya una crítica del gobierno de Javier Milei en temas puntuales, pero termina de distanciarse y ocupar el tablero de opositor. Es un momento en que el proceso pre electoral empezó, tempranamente, a marcar el pulso de los posicionamientos. Por ejemplo, Pullaro el lunes fue el único gobernador en la cena de la Fundación Libertad donde se sentó cerca de Mauricio Macri y donde el discurso central fue el del presidente Milei.

>>> Leer más: El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

Plan y datos

El universo al que apuntan es amplio, no solo empleados estatales desde donde ha recibido críticas como por ejemplo docentes y un sector policial, jubilados provinciales, sino también empleados del sector privado y autónomos. Incluso apuntan a aquellas personas con ingresos irregulares que no pueden acceder a la banca tradicional. “No prever una solución para ellos sería excluirlos”, dijo Olivares.

En esta línea de mostrar un Estado activo, al cerrar la conferencia de prensa, la vocera recordó el aniversario de la trágica inundación de Santa Fe y cuestionó la "improvisación" en la respuesta del entonces gobernador peronista Carlos Reutemann. "No olvidarnos nunca, pero también poner en valor los gobiernos que sí se hacen cargo, que tienen planificación y van para adelante", concluyó para diferenciarse del peronismo.

Al inicio, Coudannes se esforzó por mostrar los índices nacionales de morosidad de las familias en el sistema financiero tradicional que en febrero alcanzó el 11,2% en febrero. También que existe récord en mora en entidades no financieras que llegó al 29.

Según los datos que maneja el ministerio de Economía, un 33% de los estatales santafesinos, cerca de 35 mil, tiene créditos otorgados a través del sistema de código de descuento, que permite a un conjunto de unas 30 entidades de préstamo otorgar estas prestaciones que luego son debitadas del sueldo. De ese total, unos 12 mil, el 9% del total de la plantilla, experimenta quitas superiores al 25% de su haber.

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