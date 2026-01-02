El gobierno confirmó el aumento salarial para funcionarios y promulgó el presupuesto 2026

El decreto para el incremento de los sueldos excluye al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel

El año nuevo comenzó con un aumento salarial para funcionarios del gobierno nacional . Tal como habían anticipado fuentes oficiales, la recomposición se dio a conocer este viernes en paralelo con la promulgación del presupuesto 2026 y la reforma de la ley de inteligencia.

De acuerdo a la normativa publicada en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei mantendrá su sueldo congelado por tiempo indefinido y no está incluido en la actualización. Lo mismo ocurre con la vicepresidenta Victoria Villarruel .

El decreto 931/2025 habilita un incremento salarial desde enero para ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional . El segundo artículo extiende la suba a funcionarios con rango y jerarquía equivalente en otros organismos.

El aumento que introdujo el gobierno equivale al porcentaje acumulado a través de las sucesivas actas acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Se trata de una decena de ajustes implementados desde el 19 de enero de 2024.

Los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo tuvieron sus haberes congelados a lo largo de casi dos años. A partir de ahora, sus ingresos quedarán incluidos en las futuras actualizaciones, pero esta regla admite una excepción a tono con la política económica de la Casa Rosada.

Los próximos aumentos para los funcionarios de primera línea quedarán suspendidos automáticamente si se produce un déficit financiero acumulado en los registros del Ministerio de Economía. De esta manera, el gobierno apuesta a mantener el equilibrio fiscal a rajatabla.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo decidió habilitar la actualización de haberes a partir de enero sin efecto retroactivo en relación a las subas aplicadas desde inicios de 2024. Además, el decreto invita al Poder Judicial y al Poder Legislativo a replicar este método de recomposición. En este sentido también se menciona a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires.

Nuevo sistema de empleo público nacional

El documento lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. En simultáneo con el mecanismo de incremento, el gobierno propuso que la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se encargue de crear un nuevo sistema de empleo público.

Entre otros cambios, el decreto se refiere a la posibilidad de aplicar un mecanismo de ingreso por mérito, evaluaciones de desmpeño periódicas y la movilidad basada en competencias. También contempla un esquema de remuneración vinculado a la responsabilidad y funciones del cargo con el fin de garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la profesionalización de la labor.