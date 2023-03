Por ausencias y reproches, Santa Fe no pasó inadvertida en la Asamblea Legislativa

Perotti no fue a la Asamblea Legislativa y una de sus "espadas" políticas fustigó a la Nación. Opositores criticaron a Fernández y hasta hubo pases de factura entre partidos

Santa Fe no pasó desapercibida en la Asamblea Legislativa de ayer, tanto por las alusiones del presidente Alberto Fernández en su discurso como por la ausencia del gobernador Omar Perotti y las críticas a la Casa Rosada en boca de una de sus principales espadas políticas, el diputado nacional Roberto Mirabella , a la par de las distintas reacciones de otros representantes (oficialistas y opositores) de la provincia en el Congreso.

Lo cierto es que hace meses Perotti practica un distanciamiento de la Casa Rosada , acicateado por objetivos electorales y coyunturales. Días atrás abundaron los reproches a la Nación acerca del rol de las fuerzas federales en el combate contra el delito complejo, problemática que no da tregua en Rosario. En ese contexto, el gobernador proyecta su futuro político, al tiempo que sigue siendo buscado por su par cordobés, Juan Schiaretti , para sumarlo a su armado de centro.

Pero las afirmaciones de Mirabella tras la apertura de sesiones ordinarias, centradas en las políticas de seguridad implementadas por la Rosada en Santa Fe, hicieron más ruido que la ausencia de Perotti.

“El presupuesto nacional asignado al distrito porteño en materia de seguridad supera 22 veces al de Santa Fe. Somos la provincia que recibe menos fondos por habitante”, enfatizó el rafaelino.

En esa línea, Mirabella subrayó: “Necesitamos que el gobierno nacional tome una participación más activa. El ministro de Seguridad (Aníbal Fernández) hoy debería estar viviendo en Rosario para conducir y liderar con todo el rigor las fuerzas que combaten el narcotráfico”.

“La media de homicidios de Rosario es cuatro veces mayor a la del resto del país. La situación es terrible y la Justicia federal asegura que son ajustes de cuentas entre las bandas. Cuando en otros lugares del mundo ocurren estas cosas, lo abordan todas las fuerzas federales de modo coordinado”, sentenció.

Paralelamente, las palabras del presidente abrieron un abanico de reacciones entre los legisladores por Santa Fe. “Qué espectacular el país de las maravillas de Alberto. Estamos pensando en copiar el modelo exitoso que describe el presidente”, tuiteó la senadora nacional Carolina Losada (Juntos por el Cambio, JxC).

En la vereda socialista, la diputada nacional y titular del partido, Mónica Fein, también cuestionó al jefe del Estado. “Eligió usar para su interna el dolor del drama de la inseguridad en Santa Fe”, tuiteó.

La ex intendenta rosarina continuó: “Con mentiras y cinismo, (Fernández) mezcló cuestiones y así no asumió ninguna responsabilidad. Repudiable. En Santa Fe merecemos respuestas, no esta actitud inhumana”.

Su par de bancada y secretario general del PS santafesino, Enrique Estévez, apeló a la misma red social para explicar su actitud en la Cámara baja: “Nos levantamos de la Asamblea Legislativa. Al presidente solo le importa su interna”.

Sin eufemismos, la diputada nacional Gisela Scaglia (JxC) chicaneó a Estévez, paradójicamente aliado en el nuevo frente de frentes santafesino.

“No te entiendo. ¿Ayer (por el martes pasado) pusiste el culito para dar quórum y hoy te haces el ofendido? Siguen siendo los mismos Enrique y, mientras les sigas siendo funcional, nada va a cambiar”, dijo la legisladora sobre el respaldo socialista al proyecto de moratoria previsional que fogoneó el oficialismo y que logró media sanción.

Gabriel Chumpitaz, diputado de JxC, rememoró en Twitter lo ocurrido en la previa a la Asamblea Legislativa. “«Abandonaron Rosario». Eso le transmití al presidente en su llegada al Congreso. El reclamo frente a la crítica situación que vive mi ciudad se constituye en una obligación moral en defensa de los rosarinos”, señaló.