Tras el anuncio del presidente Mauricio Macri de que su compañero de fórmula para las próximas elecciones será el senador peronista Miguel Angel Pichetto, fue el propio legislador quien reveló esta tarde que aceptó "inmediatamente" la propuesta que le hizo el mandatario.

En conferencia de prensa, Pichetto contó que fue Macri quien "lo invitó" a participar, reconoció que aceptó sin dudar la propuesta que le hizo el presidente y enfatizó que desde ahora su "compromiso es con esta propuesta política".

"Mauricio Macri va a ser reelegido porque la Argentina no va a volver para atrás", enfatizó el flamante compañero de fórmula del presidente.

Asimismo, anunció que renunció a la presidencia del bloque peronista de la Cámara de Senadores y afirmó que Cambiemos va "camino a ser una coalición política en el escenario de la Argentina muy fuerte, con muchos compañeros del peronismo que van a acompañar esta propuesta".

También marcó que no se siente "desesperanzado" por el rumbo del país y sostuvo que en esta fórmula "el poder lo tiene Macri, no como en otras fórmulas políticas".

Pichetto difundió un comunicado entre los periodistas que estaban presentes en la sala de prensa con una declaración que forma parte de un conjunto de ideas, en la que indica: "Por qué he aceptado la propuesta que me ha hecho el presidente de la Nación, que es el poder político, que tiene la autoridad, y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente".

"Inmediatamente le dije que sí, diría que no hubo ningún tipo de dudas y si había dudas vale el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina de salir entre todos unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, de expectativa, de reconstrucción, de unidad nacional, que se viene planteando", sostuvo en la conferencia de prensa.

"Y además compartiendo con el gobierno una visión capitalista —advirtió—, que no se discute más en el mundo, un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, pero que exporte, que abra mercados, que reactive y ponga en marcha esa utopía, que ya no lo es, que es Vaca Muerta, donde la Argentina puede encontrar respuesta para un futuro promisorio si logramos el auto abastecimiento del gas y el petróleo. Y junto con el sector agropecuario, la minería, la energía nuclear, y nuestra capacidad de los emprendedores tecnológicos, Argentina tiene un gran futuro".

Paralelamente, el jefe de bloque del partido peronista en el Senado durante casi 17 años, comentó que no tiene una visión "desesperanzada" del país y en esto también comparte con el presidente "esa visión y este compromiso con la Argentina. Esos son los motivos por los cuales he decidido dar este paso".

El ahora candidato a vicepresidente de la Nación por Cambiemos también señaló: "He conversado con muchos gobernadores de mi partido anticipándoles esta decisión de carácter personal". Y añadió: "También quiero transmitir que renuncio a la presidencia del bloque que presido, para liberar a todos los compañeros del compromiso que tuve durante 17 años a partir del momento que mi nuevo compromiso es con esta propuesta política".

"La Argentina está reconstruyendo un sistema de partidos donde el pensamiento ideológico y la mirada del país y de los grandes temas, son los que definen, aglutinan voluntades y vamos camino a ser una coalición política muy fuerte en el escenario del país, con muchos compañeros del peronismo que van a acompañar esta propuesta".

Además de sostener que "en Argentina hay ideas que atrasan 50 años", el rionegrino señaló que "en el último punto del documento que les entregué hablo de varios vicepresidentes que tuvo el país. Ninguno fue un estorbo, espero poder estar a la altura de las circunstancias, actuar con el máximo compromiso, y con la lealtad que un vicepresidente tiene que tener para acompañar a un presidente, para ser su imagen y su voz en el Senado de la Nación, un rol que estoy seguro voy a poder cumplir con responsabilidad, con humildad, y sabiendo cuáles son los límites que tiene ese rol, de no interferir en el poder que está en la figura del presidente de la Nación".

Por último, y antes de someterse a las preguntas, contó: "Acá es el presidente Mauricio Macri quien ha decidido convocarme y hacer una base de sustentación política mucho más amplia, el poder reside en el pensamiento. Una clara definición frente a otros escenarios que se abren en la Argentina".