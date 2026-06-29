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El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú

El triunfo se dio por una diferencia de 49.641 sufragios sobre Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú

29 de junio 2026 · 18:39hs
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Fujimori ganó con el 50

Fujimori ganó con el 50,13% de los votos. 

El recuento oficial al 100 % de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) de Perú confirmó como ganadora a la candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta presidencial realizada el pasado 7 de junio.

Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos, mientras que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, obtuvo el 49,86%. Entre ambos hubo una diferencia de 49.641 votos. Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

Quién es Keiko Fujimori

La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

El triunfo de Keiko Fujimori le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde Perú ha tenido ocho presidentes en diez años, por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría de ellas con votos del fujimorismo.

Será el regreso del fujimorismo al poder después de veitincinco años desde que padre dimitiese por fax desde Japón, luego de que se destapase un gigantesco escándalo de corrupción en su administración que lo llevó posteriormente a ser condenado a 25 años de cárcel por ello y por delitos de lesa humanidad.

>> Leer más: De la Espriella ganó el balotaje en Colombia por el 1 % pero aún no festeja

Roberto Sánchez reconoció la derrota

El excandidato presidencial Roberto Sánchez reconoció este lunes su derrota en las elecciones, aunque afirmó que el resultado se produjo de manera “irregular”, y anunció la creación de una coalición de “resistencia” frente a la gestión de su adversaria en el balotaje

En diálogo con RT en Español, el aún congresista admitió que “han derrotado” a su formación, pese a que expresó su intención de llevar adelante acciones políticas y legales ante instancias internacionales.

“Hemos luchado nosotros en el sistema electoral y creemos que de manera irregular nos han vencido, pero han vencido a este tema electoral, no a la voluntad de un pueblo que se resiste con esperanza, con alegría, con ética, porque creo que es lo que hace bastante falta en el Perú”, afirmó.

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