Paro general: Rosario se moviliza al Monumento en rechazo del DNU y la ley ómnibus

El centro de Rosario exhibía largos embotellamientos de tránsito, que ralentizaban todo el tráfico de vehículos, aún en zonas donde no había manifestantes. Las calles con movimiento más masivo de adherentes a la convocatoria fueron Corrientes, San Lorenzo y las aledañas a la Plaza 25 de Mayo.

El conductor del gremio de docentes particulares, Martín Lucero, interpeló a los parlamentarios que esta madrugada dieron dictamen favorable al proyecto de la ley ómnibus. "Este paro sirve para que se definan los políticos que balconean de un lado o del otro. El paro fue enseguida porque las medidas fueron rápidas. En 40 años de democracia nunca hubo un ataque tan frontal al sector del trabajo", dijo.

También se refirió en fuertes términos al gobernador Maximiliano Pullaro, que se pronunció en contra de la medida de fuerza. "Pullaro debería estar marchando acá junto con los trabajadores de su provincia. Es feo que ataque al paro antes de la paritaria", lanzó.

Más temprano, en las inmediaciones de Corrientes y Pellegrini concentraron varios sindicatos. Allí se encontraban los referentes de los sindicatos de Recolectores de Residuos de Rosario y de Dragado y Balizamiento, Marcelo "Pipi" Andrada y Edgardo Arrieta, respectivamente.

En conferencia de prensa, Arrieta aprovechó para responderle al gobernador Maximiliano Pullaro, quien dijo no estar acuerdo con el paro general. "El gobernador dice lo que le dice (el presidente, Javier) Milei para ganar algún descuento en las retenciones. Las retenciones son un tema importante, pero más urgente es la crisis que pasan los trabajadores", sostuvo.

"El gobernador debe cumplir primero con el compromiso de abonar las paritarias que se homologaron y luego comenzar a discutir salarios para este año", planteó.

Arrieta aseguró que el movimiento sindical debe salir a la calle porque se cometieron errores políticos. "Nosotros hicimos paro cada vez que tuvimos que luchar por nuestras conquistas. Y lo vamos a seguir haciendo", aseguró.

Por su parte, Pipi Andrada aseguró: "Este gobierno nacional vino con todo contra los trabajadores, pero no nos van a sacar de la calle. Nacimos con el MTA luchando en la calle para defender nuestros derechos y no nos van a amedrentar. Si este gobierno no cambió seguramente vendrán más paros".

Desde el gremio de Empleados de Comercio de Rosario, su dirigente Luis Batistelli sostuvo que "este paro es una obligación para con los trabajadores y jubilados. La situación es gravísima. La casta que se llevó 40 mil millones de dólares del país ahora tomó el gobierno y va por los fondos de los jubilados".