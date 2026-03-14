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Cinco destinos de Argentina para disfrutar del mar en marzo con tranquilidad

Tras el pico del verano, los días templados y las playas más despejadas invitan a caminar por la arena, contemplar el paisaje y recorrer la costa con calma. Un momento ideal para viajar con otro ritmo

14 de marzo 2026 · 17:42hs
Cinco destinos de Argentina para disfrutar del mar en marzo con tranquilidad

Con el fin del verano, la costa atlántica argentina cambia de ritmo. Marzo todavía ofrece días templados, playas más amplias y precios más accesibles. Para quienes buscan disfrutar del mar sin el bullicio de enero o febrero, este mes se convierte en una ventana ideal para viajar con mayor calma.

A lo largo de la extensa geografía costera —desde la provincia de Buenos Aires hasta el norte de la Patagonia— aparecen destinos muy distintos entre sí, pero con un punto en común: menos multitudes, más naturaleza y el mismo horizonte marino para disfrutar con otro ritmo.

Mar del Plata

La clásica nunca falla. En marzo, la ciudad recupera cierta calma sin perder su oferta gastronómica y cultural. El mar suele conservar una temperatura agradable después del verano y las caminatas por la rambla o la costa se disfrutan con mayor tranquilidad.

Para quienes ya conocen el destino, una buena escapada complementaria es acercarse a Mar de Cobo. Este pequeño balneario cercano combina bosque y mar en un mismo paisaje y ofrece un ambiente sereno, ideal para caminatas entre pinos y atardeceres frente al océano.

Monte Hermoso

Este balneario del sur bonaerense tiene una particularidad geográfica poco frecuente: es uno de los pocos lugares del país donde se puede ver al sol salir y ponerse sobre el mar. Esa característica lo convierte en un destino ideal para quienes disfrutan de largas jornadas de playa.

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Además, el agua suele ser algo más cálida que en otros puntos de la costa bonaerense y en marzo el clima todavía acompaña con días agradables y menor concurrencia.

Pehuén Co

Ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Coronel Rosales, este pequeño balneario entrelaza médanos, bosque y mar abierto en un entorno naturalmente agreste.

El destino es conocido además por sus yacimientos paleontológicos y huellas fósiles, un patrimonio natural único que suma un atractivo diferente a la experiencia de playa.

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En marzo, su perfil tranquilo se potencia: playas amplias, largas caminatas junto al mar y un paisaje sin grandes edificios lo convierten en una opción ideal para quienes priorizan naturaleza y silencio.

Reta

Dentro del partido de Tres Arroyos, Reta es un balneario de perfil bajo que mantiene una identidad muy ligada al paisaje natural. Sus playas extensas, el sistema de dunas y el ritmo pausado definen la experiencia del lugar.

Sin grandes desarrollos urbanos ni movimiento masivo, el destino se vuelve en marzo un refugio perfecto para desconectar, caminar por la orilla o disfrutar de atardeceres despejados frente al Atlántico.

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Durante la marea baja, la franja de arena se ensancha notablemente, lo que permite realizar largas caminatas, paseos en bicicleta o pesca desde la costa.

Bahía Creek

En la costa de Río Negro, Bahía Creek aparece como uno de los secretos mejor guardados de la Patagonia atlántica. Se trata de un pequeño balneario ubicado a unos 135 kilómetros de Viedma, dentro del Golfo San Matías.

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Sus playas amplias, el sistema de médanos y la escasa intervención urbana crean un paisaje natural muy particular. Aquí el atractivo principal es justamente la tranquilidad: grandes extensiones de costa, mar abierto y un entorno ideal para quienes priorizan el contacto directo con la naturaleza por sobre la infraestructura turística.

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