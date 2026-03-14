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Marcelo Turcato es el nuevo presidente de la Federación de Básquetbol de la provincia de Santa Fe

Este sábado 14 de marzo la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe donde se proclamaron las nuevas autoridades de la institución

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

14 de marzo 2026 · 16:02hs
Marcelo Turcato conducirá los destinos de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe.

Marcelo Turcato conducirá los destinos de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe.

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe desarrolló este sábado su Asamblea Ordinaria, en la que se aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2025 y se proclamaron las nuevas autoridades de la institución. Marcelo Turcato es el nuevo presidente de la institución.

Según dio a conocer la Federación en su sitio, durante la reunión, el presidente saliente Daniel Gianoglio presentó un informe sobre la situación deportiva, legal, económica y política de la federación, destacando los principales avances alcanzados durante su gestión. Gianoglio agradeció además el compromiso de quienes colaboraron con la institución de manera desinteresada, especialmente en momentos excepcionales que requirieron esfuerzo y dedicación. Seguidamente se expusieron los números del balance 2025 con detalle y el presupuesto de ingresos y gastos para 2026, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Entre los logros mencionó la organización de la Copa Santa Fe, disputada en ocho categorías en ramas femenina y masculina, la organización de seis torneos interasociaciones y la entrada en vigencia de un nuevo estatuto social desde agosto de 2025. También destacó el acceso a los fondos del Consejo Provincial del Deporte de Santa Fe (Coprode), destinados íntegramente a torneos interasociaciones y equipamiento deportivo, la disminución de los gastos de funcionamiento, la obtención de la exención del Impuesto a las Ganancias y la cancelación de la deuda con las asociaciones afiliadas.

La Asamblea proclamó las nuevas autoridades de la Federación

Posteriormente, la Asamblea proclamó a las autoridades de la única lista presentada, resultando electo como presidente Marcelo Turcato. En su mensaje, agradeció el respaldo recibido por las asociaciones y planteó como objetivos fortalecer el desarrollo deportivo de la Federación, celebrar el centenario de la institución y continuar con una gestión eficiente y transparente. Asimismo, adelantó que en los próximos días se solicitará formalmente la reincorporación de la Federación a la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

La Asamblea contó con la presencia del presidente de la CAB, Sergio Gatti, quien acompañó el encuentro y expresó su confianza en las nuevas autoridades, destacando la importancia de la Federación santafesina dentro del básquet argentino y celebrando su próxima reincorporación.

Lista Celeste y Blanca

Presidente: Marcelo Roberto Turcato

Vicepresidente 1º Diego Andrés Pucciarelli

Vicepresidente 2º Daniel Roque Gianoglio

Secretario: Marcelo Ramón Albelo

Prosecretario: Patricio Fernando López

Tesorero: Carlos José Goazalbez

Protesorero: Andrés Ricardo Pelussi

Vocal Titular 1º: Dante Horacio Damiani

Vocal Titular 2º Mauricio Pablo Canalli

Vocal Titular 3º Amilcar Aldo Cecotti

Vocal Titular 4º Carlos María Artero

Vocal Titular 5º Matías Carpiniano

Vocal Suplente 1º Andrea Rosana Barretto

Vocal Suplente 2º Cristian Ernesto Ramón Delfabro

Vocal Suplente 3º Alvaro Tomás Gómez

Vocal Suplente 4º Alejandro Seferino Buseghin

Revisor de Cuentas Titular: Walter Fabián Hofer

Revisor de Cuentas Titular: Félix Osvaldo Seni

Revisor de Cuentas Titular: Adrián Gustavo El Jury

Revisor de Cuentas Suplente: Marcelo Rubén Quinteros

Revisor de Cuentas Suplente: María Eugenia Grieco

Tribunal de Justicia: Miembro Titular 1º: Ricardo Aníbal Machuca Gonzalez

Tribunal de Justicia: Miembro Titular 2º: Luciano Diego Taborda

Tribunal de Justicia: Miembro Titular 3º: Luis Alberto Mario Baldo

Tribunal de Justicia: Miembro Titular 1º: Luis Carlos Rittiner

Tribunal de Justicia: Miembro Suplente 2º: Mauro Bravo

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