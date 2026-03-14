Marcelo Turcato es el nuevo presidente de la Federación de Básquetbol de la provincia de Santa Fe Este sábado 14 de marzo la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe donde se proclamaron las nuevas autoridades de la institución Por Carlos Durhand 14 de marzo 2026 · 16:02hs

Marcelo Turcato conducirá los destinos de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe.

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe desarrolló este sábado su Asamblea Ordinaria, en la que se aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2025 y se proclamaron las nuevas autoridades de la institución. Marcelo Turcato es el nuevo presidente de la institución.

Según dio a conocer la Federación en su sitio, durante la reunión, el presidente saliente Daniel Gianoglio presentó un informe sobre la situación deportiva, legal, económica y política de la federación, destacando los principales avances alcanzados durante su gestión. Gianoglio agradeció además el compromiso de quienes colaboraron con la institución de manera desinteresada, especialmente en momentos excepcionales que requirieron esfuerzo y dedicación. Seguidamente se expusieron los números del balance 2025 con detalle y el presupuesto de ingresos y gastos para 2026, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Entre los logros mencionó la organización de la Copa Santa Fe, disputada en ocho categorías en ramas femenina y masculina, la organización de seis torneos interasociaciones y la entrada en vigencia de un nuevo estatuto social desde agosto de 2025. También destacó el acceso a los fondos del Consejo Provincial del Deporte de Santa Fe (Coprode), destinados íntegramente a torneos interasociaciones y equipamiento deportivo, la disminución de los gastos de funcionamiento, la obtención de la exención del Impuesto a las Ganancias y la cancelación de la deuda con las asociaciones afiliadas.

La Asamblea proclamó las nuevas autoridades de la Federación Posteriormente, la Asamblea proclamó a las autoridades de la única lista presentada, resultando electo como presidente Marcelo Turcato. En su mensaje, agradeció el respaldo recibido por las asociaciones y planteó como objetivos fortalecer el desarrollo deportivo de la Federación, celebrar el centenario de la institución y continuar con una gestión eficiente y transparente. Asimismo, adelantó que en los próximos días se solicitará formalmente la reincorporación de la Federación a la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

La Asamblea contó con la presencia del presidente de la CAB, Sergio Gatti, quien acompañó el encuentro y expresó su confianza en las nuevas autoridades, destacando la importancia de la Federación santafesina dentro del básquet argentino y celebrando su próxima reincorporación. Lista Celeste y Blanca Presidente: Marcelo Roberto Turcato Vicepresidente 1º Diego Andrés Pucciarelli Vicepresidente 2º Daniel Roque Gianoglio Secretario: Marcelo Ramón Albelo Prosecretario: Patricio Fernando López Tesorero: Carlos José Goazalbez Protesorero: Andrés Ricardo Pelussi Vocal Titular 1º: Dante Horacio Damiani Vocal Titular 2º Mauricio Pablo Canalli Vocal Titular 3º Amilcar Aldo Cecotti Vocal Titular 4º Carlos María Artero Vocal Titular 5º Matías Carpiniano Vocal Suplente 1º Andrea Rosana Barretto Vocal Suplente 2º Cristian Ernesto Ramón Delfabro Vocal Suplente 3º Alvaro Tomás Gómez Vocal Suplente 4º Alejandro Seferino Buseghin Revisor de Cuentas Titular: Walter Fabián Hofer Revisor de Cuentas Titular: Félix Osvaldo Seni Revisor de Cuentas Titular: Adrián Gustavo El Jury Revisor de Cuentas Suplente: Marcelo Rubén Quinteros Revisor de Cuentas Suplente: María Eugenia Grieco Tribunal de Justicia: Miembro Titular 1º: Ricardo Aníbal Machuca Gonzalez Tribunal de Justicia: Miembro Titular 2º: Luciano Diego Taborda Tribunal de Justicia: Miembro Titular 3º: Luis Alberto Mario Baldo Tribunal de Justicia: Miembro Titular 1º: Luis Carlos Rittiner Tribunal de Justicia: Miembro Suplente 2º: Mauro Bravo