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Rugby: el viejo Plaza está de vuelta tras vencer a La Plata por el Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario se impuso 36-29 en la primera fecha del flamante Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires

14 de marzo 2026 · 18:21hs
El apertura Manuel Nogués volvió a ser determinante con el pie. Embocó 7 de 8 envíos a los postes. Con 21 puntos lidera la tabla de goleadores.

El apertura Manuel Nogués volvió a ser determinante con el pie. Embocó 7 de 8 envíos a los postes. Con 21 puntos lidera la tabla de goleadores.

El viejo y querido Plaza está de vuelta. En su retorno al círculo mayor del rugby de Buenos Aires, Atlético del Rosario cantó victoria. Fue torazo en rodeo ajeno y superó a La Plata 36-29 en el difícil reducto de Manuel Gonnet.

No le fue fácil, pero fue más contundente y como ocurrió la última vez que estuvieron frente a frente en 2023, el equipo rosarino cosechó una victoria importantísima en los números y también en lo anímico, porque no hay nada mejor que arrancar un torneo ganando.

Atlético del Rosario pegó primero

En un partido cambiante y de mucho ida y vuelta, Atlético pegó de entrada, con un drop de Manuel Nogués en los primeros minutos del partido. Pero el try de Joaquín Núñez hizo sonar las alarmas y Plaza acusó el golpe. Reaccionó y con dos tries de Juan Cruz Bertero, sumado a la precisión de Manuel Nogués, se fue al descanso gozando de una leve ventaja (20-11).

En el segundo tiempo, el local comenzó a descontar e incluso pasó al frente y fue ahí donde Atlético del Rosario mostró su temple. Con paciencia, tomó los hilos del encuentro y mostró su contundencia para definir el encuentro a su favor.

La efectividad de Manuel Nogués en los envíos a los palos (7 de 8) fue determinante y lo convirtió en la figura en el primer partido en el estreno del Top 14 de la Urba.

Resultados y posiciones del Top 14 de la Urba

En los restantes encuentros, los resultados fueron: Hindú 52, Los Tilos 18; Champagnat 16, CASI 40; Alumni 27, CUBA 25; SIC 58, Belgrano Athletic 18 y Newman 31, Buenos Aires 3.

En la próxima fecha, a jugarse el sábado 21, Atlético del Rosario recibirá en el Pasaje Gould a Regatas Bella Vista, que en su debut cayó ante Los Matreros 21-17. La segunda fecha del Urba Top 14 se completa con Belgrano Athletic v. Newman, Buenos Aires v. Alumni, CUBA v. Champagnat, CASI v. Hindú, SIC v. Los Matreros y el clásico platense entre Los Tilos y La Plata.

Con estos marcadores, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: 1) SIC, Hindú, Newman y CASI, 5 puntos; 5) Atlético del Rosario, Alumni y Los Matreros, 4 puntos; 8) CUBA, Regatas Bella Vista y La Plata, 1 punto; 11) Champagnat, Buenos Aires, Los Tilos y Belgrano Athletic, sin unidades.

La síntesis

Cancha: La Plata. Arbitro: Juanse Maio.

Progresión: PT. 4’ drop de Manuel Nogues (CAR); 6’ try de Joaquín Núñez (LP); 16’ y 26’ penales de Santino Lucca (LP). 22’ y 29’ goles de Manuel Nogués (CAR) por tries de Joaquín Bertero (2); 39’ penal de Manuel Nogués (CAR). Primer tiempo: La Plata 11, Atlético del Rosario 20. ST. 2’, 19’ penales de Santigo Lucca (LP); 4’. 25’ y 36’ penales de Manuel Nogués (CAR); 9’ gol de Santino Lucca (LP) por try de Joaquín Núñez; 22’ gol de Manuel Nogués (CAR) por try de Santiago Vitola y 31’ try de Joaquín Núñez (LP).

La Plata: Ariel Del Cerro, Joaquin Nuñez y Martín Patat; Bautista Ozog e Ivan Kucic; Segundo Pineda, Nicolás Chiappani y Tomás Bernasconi; Manuel De la Fuente y Santino Di Lucca; Pedro Addiechi, Francisco Paz Rizzoli, Francisco Cejas y Facundo Panigatti; Federico Sica Manuele.

Atlético del Rosario: Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella: Ignacio Sapino, Francisco Echenique y Lucas Malanos; Felipe Nogués y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Santiago Vitola, Ramiro Musio y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

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