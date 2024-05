Paro general: camioneros santafesinos criticaron duramente a la clase política

El secretario general del gremio, que adhiere a la huelga de este jueves, aseguró que "no saben lo que está pasando la gente y no ganan lo que gana un trabajador"

Desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe se mostraron en contra de la baja del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias , algo que impacta de lleno en los salarios de los trabajadores del gremio. El titular del gremio, Juan Chulich, aseguró además que los políticos no tienen idea de la realidad que está viviendo la gente en estos momentos .

“Me molesta que un político, de cualquier partido, diga que la gente lo está pasando mal. No saben lo que es pasarla mal, no ganan lo que gana un trabajador. Hablan sentados en una banca, donde cobran un montón de guita, y no saben lo que está pasando la gente”, aseguró el referente sindical en diálogo con LT8.