Paro general: qué servicios están afectados y qué actividades de protesta habrá en Rosario

Las centrales sindicales aspiran a una parálisis total de la actividad durante este jueves, cuando se realice el segundo paro nacional en rechazo contra la política económica del gobierno de Javier Milei y el proyecto de ley Bases que se discute en el Congreso. Todos los gremios nucleados en la Confederación General Trabajo y las dos CTA adhieren a la medida, de modo que no habrá transporte ni clases, no funcionará la administración pública, no atenderán los bancos, estarán frenadas las principales fábricas y no funcionarán los puertos agroexportadores, entre otros rubros. Se estima que la imagen de comercios cerrados será la postal del día.