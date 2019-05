Para Urtubey, el lanzamiento no aporta novedades

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo ayer que le "sorprendió" el anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, aunque enfatizó que "no aporta novedad".

"Me sorprendió pero, más allá de la sorpresa, no aporta novedad", aseveró el mandatario salteño.

Urtubey consideró que lo que demuestra el kirchnerismo es que "cada vez se cierra más", aunque cambie el perfil de presidente con Fernández como precandidato.

También interpretó que "permite que ese centro" que buscan conformar desde Alternativa Federal "pueda seguir avanzando como una opción superadora".

Urtubey añadió que "la gente se va a expresar" en las urnas, más allá de cualquier interpretación, y lució confiado en ese sentido.

"Enhorabuena que ésta haya sido la decisión política del kirchnerismo", afirmó, para luego señalar: "Estamos total y absolutamente convencidos de que la Argentina requiere una alternativa superadora y no los resquicios de un pasado que ya no vuelve".

"Creo que es una trampa y, con esto, no se supera la grieta ya que no es más que el propio kirchnerismo", agregó el salteño. Si bien aclaró que tiene "un respeto personal por Fernández", estimó: "(El ex jefe de Gabinete) está en un sector que no quiero para el futuro de la Argentina".

"Seguimos discutiendo desde la política y lo que es cierto es que, aparte de un par de dirigentes, te tienen que votar 30 millones de personas", subrayó el gobernador.

En esa línea, Urtubey aseveró: "Quiero una Argentina diferente y, por eso, esta semana avanzaremos con la organización de Alternativa Federal, un espacio que es amplio, plural y participativo, con distintas fuerzas políticas y sectores de la sociedad".

"Claramente, kirchnerismo y macrismo son nocivos para la Argentina y nosotros planteamos una alternativa superadora que termine con la grieta que tanto mal nos hace", concluyó.