Oscar Martínez: "En Santa Fe la restricción perimetral es una ficción"

Ante la consulta de un periodista acerca de si hay oposiciones en el Senado para aprobar esta ley, el legislador sentenció: “lo qué hay es mora porque esta es una problemática tan pero tan importante que me parece que la respuesta tiene que ser más rápida . Vemos a veces que el gobierno provincial impulsa determinadas cuestiones que tienen que ver con sus intereses y pareciera ser que también desde el Ejecutivo no hay una acción, diálogo, gestión para que esto avance y es por eso que estamos hoy aquí, para ver si podemos impulsarlo. Fernanda Fernández, que hoy nos acompaña es una víctima de que no haya una ley para protegerla de su ex pareja. Ella, junto a otras mujeres lanzaron una petición en la plataforma change.org que hoy tiene 25.000 firmas.”

Consultada acerca de su situación, visiblemente compungida Fernanda Fernández expresó: “Estoy acá porque quiero recuperar mi vida, mi libertad. A mí lo que me pasa sinceramente es que mi ex pareja lleva ocho violaciones de la perimetral , de hecho tiene una perimetral por 100 metros y se mudó a 90 metros, o sea no puedo salir ni siquiera a comprar nada porque tengo miedo de que aparezca o tranquilamente puede estar en la esquina esperándome . Esto hace que no pueda vivir en paz, que tenga que estar todo el tiempo acompañada . Perdí mi ritmo de vida, perdí mi ritmo de trabajo. Si yo no estaría siempre acompañada quizás hoy no estaría acá como tantas otras mujeres . Tenemos que aprovechar estas herramientas que nos daría esta ley, la perimetral es una mentira, te dan el botón de pánico, te llaman a ver si estás bien, si estás mal, y te dicen andá a la comisaría, hacé la denuncia y cuando vas no pasa nada. Ocho veces fui a la comisaría, es siempre lo mismo. Y les digo para que se sepa que mi agresor nunca fue procesado, ni siquiera tiene pintados los dedos, él vive impune y yo esperando lo peor.”