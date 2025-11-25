La Capital | La Ciudad | 25N

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

La Secretaría de Control Municipal dispondrá cortes y desvíos para que sea posible el ordenamiento vehicular en la zona. Colectivos modificarán recorridos desde las 17

25 de noviembre 2025 · 15:17hs
Desvíos por 25N en Rosario

Foto: La Capital/Héctor Rio.

Desvíos por 25N en Rosario

Con motivo de la realización de la Marcha por Día internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, que se lleva a cabo este martes 25N, la Municipalidad de Rosario dispondrá cortes y desvíos de tránsito para que sea posible el ordenamiento vehicular en la zona afectada. Además, diversas líneas del transporte urbano de pasajeros (TUP) modificarán temporalmente sus recorridos.

La convocatoria será en la plaza Montenegro, ubicada en San Martín y San Luis, desde las 17. En ese mismo horario comenzará el desvío de tránsito en la zona. En tanto, la marcha dará inició a las 18. El recorrido iniciará por calle San Luis hasta Maipú, para luego doblar en Santa Fe y culminar directo en la plaza San Martín, ubicada entre las calles Dorrego, Córdoba, Moreno y Santa Fe.

Habrá un acompañamiento durante todo el trayecto por parte de agentes de Control, que irán realizando y luego liberando los cortes de tránsito a medida que la marcha vaya avanzando.

Desvíos del transporte:

Desvíos por la concentración en plaza Montenegro de 17 a 18

Líneas 138 139, 142 R/N, 143 136 137 R/N: de sus recorridos por calle San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Sarmiento, 9 de julio, Laprida a sus recorridos.

Líneas 145 133 Cabin 9/ Soldini, 115 Ambas Banderas: de su recorrido por San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Alem a sus recorridos.

Líneas 131 y 132: de sus recorridos por calle San Luis, Entre Ríos, Mendoza, J. M. Rosas a sus recorridos.

Líneas 146 R/N de sus recorridos por calle San Luis, Entre Ríos, Mendoza a sus recorridos.

Desvíos por la Marcha desde las 18hs a 19:30hs (Sentido Sur-Norte y Este-Oeste)

Líneas 101 N, 115, 116, 122 R/V y 142 R/N: de sus recorridos por Maipú, San Juan, Alvear, Santa Fe a sus recorridos.

Línea 102 R: de su recorrido por Buenos Aires, San Juan, Moreno, San Lorenzo, Italia a su recorrido.

Línea 103 N/R: de su recorrido por Corrientes, San Juan, Alvear, Catamarca a su recorrido

Línea 106 N/R: de su recorrido por Maipú, San Juan, Moreno, Catamarca a su recorrido.

Línea 112: de sus recorridos por Maipú, San Juan, Moreno a su recorrido.

Líneas 107 N/R: de sus recorridos por Corrientes, San Juan, Alvear, Santa Fe a sus recorridos.

Línea 110: de su recorrido por Maipú, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.

Línea 120: de su recorrido por Mitre, San Juan, Alvear, Jujuy a su recorrido.

Línea 128 N/R: de su recorrido por Mitre, San Luis, Laprida a su recorrido.

Línea 129, 134, 135: de sus recorridos por Corrientes, San Juan, Alvear, Tucumán, Moreno a sus recorridos.

Línea 133 125 N/V: de su recorrido por Moreno, San Juan, Alvear, Santa Fe a su recorrido.

Línea 140: de su recorrido por Maipú, San Juan, Santiago a su recorrido.

Línea 141: de su recorrido por Mitre, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.

Línea 143 136 137 N/R: de su recorrido por San Juan, Alvear, Santa Fe a su recorrido.

Línea 145 133 C9/S: de su recorrido por Buenos Aires, San Juan, Moreno, Santa Fe a su recorrido.

Línea 153 N/R: de su recorrido por Corrientes, San Juan, Alvear, Urquiza a su recorrido.

Líneas 121: de su recorrido por calle Buenos Aires, San Juan, Moreno, Santa Fe, a su recorrido.

Sentido Norte-Sur y Oeste-Este:

Líneas 101N, 116 y 110: de sus recorridos por calle San Lorenzo, Santiago, San Luis, Laprida, a sus recorridos.

Línea 102 R: de su recorrido por calle Dorrego, Urquiza, Balcarce, San Luis, a su recorrido.

Línea 103: de su recorrido por calle Salta, Balcarce, San Luis, Paraguay, a su recorrido.

Línea 106: de su recorrido por calle Salta, Balcarce, San Luis, Laprida, a su recorrido.

Líneas 107: de sus recorridos por calle San Lorenzo, Santiago, San Luis, Entre Ríos, a sus recorridos.

Líneas 112 R/N: de sus recorridos por calle Tucumán, Balcarce, San Luis, Laprida, a sus recorridos.

Líneas 143 136 137 R/N: de su recorrido por calle Tucumán, Balcarce, San Luis a su recorrido

Líneas 120 y 153: de sus recorridos por calle Salta, Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a sus recorridos.

Líneas 122: de sus recorridos por calle Córdoba, Balcarce, San Luis, Laprida, a sus recorridos.

Línea 126: de su recorrido por calle Mendoza, Moreno, San Luis, Laprida a su recorrido.

Línea 129: de su recorrido por calle Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a su recorrido.

Líneas 134, 135: de su recorrido por calle Brown, Balcarce, San Luis, Entre Ríos, a su recorrido.

Línea 133 125: de su recorrido por calle Córdoba, Balcarce, a su recorrido.

Línea 140: de su recorrido por calle Alvear, San Luis, Laprida, a su recorrido.

Acto en la plaza San Martin desde las 19.30

Líneas 101N, 107, 115, 116, 121, 122R/V, 146, 133 125, 140, 142, 143 136 137, 145 133: de sus recorridos por calle Santa Fe, Italia, Urquiza, Balcarce, Santa Fe a sus recorridos.

Línea 112R/N: de su recorrido por calle Santa Fe, Italia, Urquiza, Moreno a su recorrido.

Línea 126: de su recorrido por calle Moreno, San Luis, Italia, San Lorenzo a su recorrido.

Línea 102R: de su recorrido por calle Dorrego, San Lorenzo, España, San Luis a su recorrido.

Líneas 122R/V: de sus recorridos por calle Córdoba, Balcarce, San Luis, Italia, San Lorenzo a sus recorridos.

25N: las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

Como cada año, las mujeres y disidencias volverán a marchar este martes, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Será otra jornada en la que estudiantes, trabajadoras, desocupadas y jefas de hogar reclamarán el fin de la violencia machista y la desigualdad. De acuerdo al último relevamiento del Observatorio Mumalá “Mujeres, disidencias, derechos”, del 1° de enero al 30 de octubre, se cometieron en el país 211 femicidios, uno cada 34 horas. Y eso es solo el reflejo de la violencia más extrema, en Rosario 18 mujeres por día hacen consultas o piden asesoramiento en las líneas de la Secretaría de Igualdad Género y Derechos Humanos.

Contra esta realidad, las organizaciones de mujeres marcharán este martes por la tarde. La concentración en la plaza Montenegro (en la esquina de San Luis y San Martín) está convocada para las 17. Y se espera que una hora más tarde arranque la marcha hacia la plaza San Martín (de Moreno y Santa Fe).

Desde la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario se calcula que una treintena de organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles participarán de la movilización que recorrerá las calles San Luis hasta Maipú y, luego, Santa Fe hasta Moreno. Alí se leerá el documento acordado en las asambleas realizadas en el Centro Cultural La Toma para organizar la manifestación.

>> Leer más: Violencia de género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

La marcha de este año se desarrolla en un contexto de achique de las políticas públicas relacionadas con las mujeres y de recrudecimiento de la violencia. Según el relevamiento de Mumalá, en los primeros diez meses del año, hubo 211 femicidios y 855 intentos de femicidios en todo el país.

La provincia de Santa Fe, de acuerdo al mismo trabajo, fue el segundo distrito del país donde se produjeron más femicidios, de acuerdo al trabajo. Hubo 24 asesinatos de mujeres de enero a octubre, una cifra sólo superada por la provincia de Buenos Aires.

La edad promedio de las víctimas fue de 41 años, siete de cada diez fueron asesinadas en su hogar y el 69 por ciento el homicida resultó una pareja, ex pareja o familiar. En el 14 por ciento de los casos, las mujeres ya habían realizado denuncias por violencia de género.

Según el informe que dio a conocer a los socios, ante la falta de la asamblea general ordinaria, el club tiene un déficit mensual de entre 600 y 700 mil dólares

Por Hernán Cabrera
