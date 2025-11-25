Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

La Secretaría de Control Municipal dispondrá cortes y desvíos para que sea posible el ordenamiento vehicular en la zona. Colectivos modificarán recorridos desde las 17

Con motivo de la realización de la Marcha por Día internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres , que se lleva a cabo este martes 25N , la Municipalidad de Rosario dispondrá cortes y desvíos de tránsito para que sea posible el ordenamiento vehicular en la zona afectada. Además, diversas líneas del transporte urbano de pasajeros (TUP) modificarán temporalmente sus recorridos.

La convocatoria será en la plaza Montenegro, ubicada en San Martín y San Luis, desde las 17. En ese mismo horario comenzará el desvío de tránsito en la zona. En tanto, la marcha dará inició a las 18. El recorrido iniciará por calle San Luis hasta Maipú, para luego doblar en Santa Fe y culminar directo en la plaza San Martín, ubicada entre las calles Dorrego, Córdoba, Moreno y Santa Fe.

Habrá un acompañamiento durante todo el trayecto por parte de agentes de Control, que irán realizando y luego liberando los cortes de tránsito a medida que la marcha vaya avanzando.

25N: las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

Como cada año, las mujeres y disidencias volverán a marchar este martes, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Será otra jornada en la que estudiantes, trabajadoras, desocupadas y jefas de hogar reclamarán el fin de la violencia machista y la desigualdad. De acuerdo al último relevamiento del Observatorio Mumalá “Mujeres, disidencias, derechos”, del 1° de enero al 30 de octubre, se cometieron en el país 211 femicidios, uno cada 34 horas. Y eso es solo el reflejo de la violencia más extrema, en Rosario 18 mujeres por día hacen consultas o piden asesoramiento en las líneas de la Secretaría de Igualdad Género y Derechos Humanos.

Contra esta realidad, las organizaciones de mujeres marcharán este martes por la tarde. La concentración en la plaza Montenegro (en la esquina de San Luis y San Martín) está convocada para las 17. Y se espera que una hora más tarde arranque la marcha hacia la plaza San Martín (de Moreno y Santa Fe).

Desde la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario se calcula que una treintena de organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles participarán de la movilización que recorrerá las calles San Luis hasta Maipú y, luego, Santa Fe hasta Moreno. Alí se leerá el documento acordado en las asambleas realizadas en el Centro Cultural La Toma para organizar la manifestación.

>> Leer más: Violencia de género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

La marcha de este año se desarrolla en un contexto de achique de las políticas públicas relacionadas con las mujeres y de recrudecimiento de la violencia. Según el relevamiento de Mumalá, en los primeros diez meses del año, hubo 211 femicidios y 855 intentos de femicidios en todo el país.

La provincia de Santa Fe, de acuerdo al mismo trabajo, fue el segundo distrito del país donde se produjeron más femicidios, de acuerdo al trabajo. Hubo 24 asesinatos de mujeres de enero a octubre, una cifra sólo superada por la provincia de Buenos Aires.

La edad promedio de las víctimas fue de 41 años, siete de cada diez fueron asesinadas en su hogar y el 69 por ciento el homicida resultó una pareja, ex pareja o familiar. En el 14 por ciento de los casos, las mujeres ya habían realizado denuncias por violencia de género.