Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

El perro estaba atado, enfermo y sin cuidados. Ahora recibe tratamiento en el Imusa y busca una familia que le dé tránsito

25 de noviembre 2025 · 17:46hs
Agentes del área de Protección Animal de la Secretaría de Control municipal rescataron a un perro que estaba en muy malas condiciones de higiene, salud y atado a la intemperie en el patio de una vivienda de barrio Villa Manuelita. El Ejecutivo local intervino luego de que vecinos de la zona dieran aviso de la situación al teléfono 147. El can quedó al cuidado y en recuperación en el Imusa (cuyos operarios también participaron del rescate), y se busca ahora un hogar transitorio. El operativo se hizo con la colaboración de la Dirección de Control Urbano y la Policía.

“Otra vez pudimos intervenir positivamente ante un reclamo que dejó al descubierto mucha desidia y falta de respeto por la vida animal. Volvemos a insistir en que no vamos a tolerar este tipo de situaciones, y actuaremos con la fuerza que corresponda. Es inadmisible. Pedimos a los vecinos que sigan denunciando y comprometiéndose cuando se observan situaciones de abandono y maltrato”, destacó Diego Herrera, secretario de Control municipal.

El rescate se produjo en una vivienda de barrio Villa Manuelita. Según detallaron desde el municipio, la denuncia ingresó a través del 147. Allí, vecinos relataron que en un espacio al aire libre había un perro en muy malas condiciones. Los agentes del área de Protección de Animal (dependiente de la Secretaría de Control) acudieron de inmediato y pudieron comprobarlo. Si bien en un primer momento se dio a los cuidadores responsables un plazo para mejorar la situación, finalmente fue retirado.

>> Leer más: Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

En concreto, el perro fue hallado con distintas afecciones, falta de atención médica y atado con una soga de menos de un metro a la intemperie, si ningún tipo de resguardo. La intervención se hizo junto a personal policial.

Cómo postularse para darle tránsito al perro

Luego del rescate, los agentes municipales le pudieron dar asistencia y ponerlo al cuidado y en recuperación en el Imusa, donde se encuentra actualmente. En tanto, se busca ahora un hogar transitorio para el animal. Los interesados pueden escribir por Whatsapp al 3417814990.

Sabrina Latino, responsable de la Oficina Municipal de Protección y Bienestar Animal, también destacó el trabajo realizado en este caso: "El compromiso con nuestros animales compañeros tiene que ser para toda la vida. Son parte de nuestra familia y no deben maltratarse. Es por eso que vamos a seguir trabajando en cuidado responsable y tratando de que no se den más este tipo de situaciones".

