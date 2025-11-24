El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

La temperatura máxima sería de 31º y llegaría a 34º el miércoles, pero en los días siguientes habría un descenso paulatino y desmejorarían las condiciones hacia el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima de 31º, que estaría en aumento el miércoles y los días siguientes empezaría a bajar paulatinamente.

La madrugada del martes llega con vientos leves del norte cambiando a moderados del noroeste, con un registro de 17º y cielo despejado que se mantendría a la mañana, ya con los termómetros marcando 24º. A la tarde estaría algo nublado, con una máxima de 31º bajando a 24º en la noche.

El miércoles habría un pequeño "adelanto" del verano: la máxima rondaría los 34º, la mínima no bajaría de 17º y el cielo estaría entre despejado y parcialmente nublado.

Para el jueves anticipan cielo mayormente nublado y un descenso en los registros, con 31º de máxima pero con la mínima subiendo hasta los 20º.

El viernes otra vez bajaría la máxima (27º) y subiría la mínima (21º), y para la tarde pronostican posibles tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h.

El sábado hay más chances de tormentas durante toda la jornada, con temperaturas entre 26º y 19º.

El domingo podría arrancar con tormentas aisladas y terminar con cielo mayormente nublado y fuertes ráfagas de viento desde la tarde. La máxima sería de 24º y la mínima de 17º.