A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Será el 13 de diciembre por el parque Independencia. Los participantes usarán el uniforme del comercio para el que trabajan. Un desafío de coordinación y equilibrio

Se viene una nueva carrera de mozos y camareras en Rosario. El encuentro, organizado por el Sindicato de Trabajadores Gastronómicos de Rosario (Uthgra), se realizará el próximo sábado 13 de diciembre. En su séptima edición en la ciudad, consiste en una prueba en la que se pone en juego la coordinación y el equilibrio. La largada será en bulevar Oroño e Intendente Morcillo, a las 17.

Los concursantes estarán vestidos con la indumentaria de su lugar de trabajo y llevarán su bandeja. La carrera es auspiciada por la Municipalidad con el acompañamiento en la organización de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Rosario (Aehgar).

Habrá premios de hasta 2 millones de pesos en efectivo y sorteos entre todos los participantes. En caso de lluvia el evento se trasladará al sábado 20 de diciembre.

El circuito será de 1.200 metros y habrá dos categorías: camareras y mozos libres. La inscripción ya abrió y se extenderá hasta el 12 de diciembre próximo en la sede del sindicato gastronómico, Presidente Roca 1035, de 9 a 17.

El año pasado, el público disfrutó con creces la carrera de los mozos y camareras de Rosario. Es que no es habitual ver una competencia de este tipo conformada por gastronómicos vestidos, bandeja en mano, con los uniformes de sus lugares de trabajo. No obstante, más allá de participar del desafío, hubo seis ganadores (tres hombres y tres mujeres) que se llevaron premios en dinero en efectivo.

Los varones más rápidos y que, a la vez, mantuvieron coordinación y equilibrio fueron dos mozos de la sucursal Oroño de Rock&Feller's y uno del restaurante del club Gimnasia y Esgrima del parque Independencia.

En tanto, en su categoría, también ocuparon el podio tres camareras de Picado Fino. "Estaban muy entrenadas", dijo el secretario de Cultura y Prensa del sindicato gastronómico (Uthgra), Walter Fiore, a La Capital. Y no se equivocó: este diario pudo saber que el propietario del comedor, Pablo Eseverri, suele entrenar a su personal y lo insta a participar de la competencia; un verdadero fanático de la carrera que este sábado tuvo su sexta edición.