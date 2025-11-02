La Capital | Política | Cristian Ritondo

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"

El jefe de bloque de diputados de Pro reivindicó la alianza con Milei y advirtió que los gobernadores fueron a la cita con el presidente “porque perdieron”

2 de noviembre 2025 · 19:40hs
El jefe del bloque de diputados del PRO

Foto: Archivo / La Capital.

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo.

l presidente del bloque de diputados nacionales de Pro, Cristian Ritondo, reivindicó el acuerdo político y electoral que selló con el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza, al tiempo que cuestionó el armado de otros sectores no kirchneristas que intentaron una tercera vía. “La estrategia de Provincias Unidas fue malísima”, sostuvo el legislador macrista.

“(Florencio) Randazzo, (Emilio) Monzó y (Margarita) Stolbizer jugaron mal. La estrategia electoral de Provincias Unidas fue malísima”, afirmó Ritondo en declaraciones al programa A confesión de parte, que conduce Romina Manguel por FM Milenium.

Mientras siete diputados de Pro alineados con Patricia Bullrich confirmaban su salida del bloque que lidera Ritondo para pasar al de LLA, el legislador macrista dijo que “los gobernadores que se reunieron con Milei fueron porque perdieron” la elección, pero advirtió que “si en abril empiezan a pensar en su propia reelección, y si LLA no los acompaña, se termina la convivencia”.

En su evaluación poselectoral, Ritondo también se desmarcó de la postura de María Eugenia Vidal, quien no se adhirió a la alianza entre Pro y LLA. “Yo no comparto con María Eugenia lo que dice y piensa, ni las decisiones que se tomaron”, remarcó el diputado, uno de los macristas más cercanos a los libertarios, pese a que se mantiene dentro de la estructura del partido amarillo.

Por otra parte, Ritondo cargó contra el peronismo, especialmente el de la provincia de Buenos Aires. “En estas elecciones los intendentes no jugaron, no sentían que había algún par, además que tenían malos candidatos en la lista del peronismo”, señaló. También dijo que la candidatura de Juan Grabois fue “un capricho de Cristina Kirchner" y que el dirigente social es ”un piantavotos".

Noticias relacionadas
Milei evalúa darle a Caputo un rol clave en el Ministerio del Interior

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Los componentes de Unidos para Cambiar Santa Fe analizarán las últimas elecciones y los días por venir para el oficialismo provincial.

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

El presidente Javier Milei invitó a cenar a Mauricio Macri a la Quinta de Olivos.

Macri consideró "desacertada" la salida de Francos y admitió diferencias con Milei en Olivos

Manuel Adorni es la flamante incorporación del gabinete de Javier Milei

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

Ver comentarios

Las más leídas

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newells convirtió el hermano de un jugador de primera

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newell's convirtió el hermano de un jugador de primera

Lo último

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Los ataques de Bruno Ayala, motivados en disputas por drogas, dejaron a una vecina con un disparo en la cabeza y heridos en las piernas
Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos
Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita
La Ciudad

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newells convirtió el hermano de un jugador de primera

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newell's convirtió el hermano de un jugador de primera

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Ovación
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

PSM Fútbol empezó con todo el Regional Amateur: goleó a Unión de Álvarez

PSM Fútbol empezó con todo el Regional Amateur: goleó a Unión de Álvarez

Policiales
Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos
Policiales

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

La Ciudad
El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman el sur rosarino

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman el sur rosarino

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Por Javier Felcaro
Política

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Por Ricardo Terán
La Región

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Toda industria necesita una transformación digital para ser competitiva

Por Patricia Martino

Economía

"Toda industria necesita una transformación digital para ser competitiva"

Cosas veredes, Sancho

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Cosas veredes, Sancho

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones
Economía

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social
La Región

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
Zoom

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
Política

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años