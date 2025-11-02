Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Por Gonzalo Santamaría La Región Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Política Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Política Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

La Región Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

Policiales Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Policiales Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

La Ciudad Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

Política Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

Por Matías Petisce La Ciudad La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

La Ciudad Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Por Lucas Vitantonio Ovación Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Información General "El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas"

La Ciudad El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

La Ciudad Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Por Elbio Evangeliste Ovación Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Economía El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

La Ciudad Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario

Economía Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Economía Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre