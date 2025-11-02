La Capital | Economía | Petróleo

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Mientras crece el fracking en Vaca Muerta, la producción tradicional enfrenta un declino constante. Especialistas advierten que podría afectar el abastecimiento interno

2 de noviembre 2025 · 19:57hs
Mientras crece la explotación en Vaca Muerta

Mientras crece la explotación en Vaca Muerta, la producción convencional de crudo se derrumba.

El petróleo y gas convencional atraviesan un declino estructural en Argentina pero siguen siendo estratégicos para garantizar el abastecimiento interno, proteger el empleo y sostener la economía regional, según advirtieron expertos en un webinar organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral.

La actividad contó con la participación de Emilio Nadra, Adolfo Storni y Nicolás Arceo, y fue moderada por Roberto Carnicer, director del Instituto. Los especialistas destacaron que, aunque el desarrollo del petróleo y gas no convencional, principalmente en Vaca Muerta, permitió revertir parcialmente la caída general de la producción, el convencional aporta más del 50% del crudo necesario para el parque de refinación local, especialmente crudos pesados imprescindibles para la producción de gasoil.

Además, en Chubut y Santa Cruz representa entre el 8% y el 13% del empleo privado formal, con salarios muy superiores al promedio nacional. Su continuidad también sostiene economías regionales monodependientes, mantiene infraestructuras existentes y protege un entramado social sin alternativas productivas equivalentes.

Alerta importación

Los expertos señalaron que la producción convencional cayó un 39% en petróleo y un 38% en gas en la última década. La inversión se vio afectada por la caída del precio internacional del crudo, el aumento de costos operativos en dólares y la elevada presión fiscal. De mantenerse esta tendencia, Argentina podría verse obligada a importar crudo pesado antes de 2030, con impacto en la balanza comercial y en los precios internos de combustibles.

También advirtieron sobre las consecuencias del declino del sector convencional.

Para sostener el sector, los especialistas coincidieron en la necesidad de eliminar derechos de exportación, adecuar regalías provinciales, implementar incentivos fiscales y facilitar la recuperación secundaria y terciaria de reservas existentes. Todo esto requiere un trabajo articulado entre Nación, provincias, sindicatos y empresas operadoras y de servicios.

El mensaje central del encuentro fue que “el petróleo y gas convencional no está muerto” y que su continuidad es estratégica para complementar al no convencional.

Noticias relacionadas
Industria tech. Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina, analizó el presente y el futuro de la compañía y del ecosistema tecnológico local.

"Toda industria necesita una transformación digital para ser competitiva"

Economía del conocimiento. Las empresas argentinas de base tecnológica lideran proyectos de alcance mundial.

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones

Vicentin tiene una de sus plantas principales en Ricardone.

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Luego de las elecciones desaceleró la presión sobre el dólar, aunque no hubo desarme de carteras. El viernes cerró al alza.

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Ver comentarios

Las más leídas

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newells convirtió el hermano de un jugador de primera

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newell's convirtió el hermano de un jugador de primera

Lo último

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Los ataques de Bruno Ayala, motivados en disputas por drogas, dejaron a una vecina con un disparo en la cabeza y heridos en las piernas
Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos
Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita
La Ciudad

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newells convirtió el hermano de un jugador de primera

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newell's convirtió el hermano de un jugador de primera

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Ovación
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

PSM Fútbol empezó con todo el Regional Amateur: goleó a Unión de Álvarez

PSM Fútbol empezó con todo el Regional Amateur: goleó a Unión de Álvarez

Policiales
Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos
Policiales

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

La Ciudad
El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman el sur rosarino

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman el sur rosarino

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Por Javier Felcaro
Política

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Por Ricardo Terán
La Región

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Toda industria necesita una transformación digital para ser competitiva

Por Patricia Martino

Economía

"Toda industria necesita una transformación digital para ser competitiva"

Cosas veredes, Sancho

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Cosas veredes, Sancho

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones
Economía

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social
La Región

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
Zoom

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
Política

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años