Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

El esperado evento se enmarcará en los festejos por los 300 años de Rosario y promete ser una celebración especial

3 de noviembre 2025 · 09:52hs
La Fiesta Nacional de las Colectividades es uno de los eventos favoritos de los rosarinos

La Fiesta Nacional de las Colectividades es uno de los eventos favoritos de los rosarinos

Cada año la ciudad de Rosario se prepara para desplegar uno de los eventos favoritos de los rosarinos y ciudadanos de alrededores: el Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades. En su 41° edición, el encuentro causa más emoción que nunca ya que se enmarcará en los festejos por los 300 años de Rosario.

Con motivo de celebrar y homenajear la diversidad y pluralidad cultural, los escenarios de cada colectividad compartirán al público un pedazo de sus tradiciones y sus raíces, dándole la posibilidad a los participantes de viajar a cualquier parte del mundo desde la costanera rosarina.

El encuentro se desarrollará en el Parque Nacional a la Bandera, donde los organizadores desplegarán más de 40 stands con sus platos y bebidas típicas. A la par, habrá un escenario principal con espectáculos destacados y danzas tradicionales de todo el mundo. Por su parte, Argentina también tendrá su stand lleno de propuestas para disfrutar de su cultura.

Cuándo son las Colectividades este año

Este año, la Fiesta de Colectividades se llevará a cabo desde el 7 al 16 de noviembre. Todos los días el evento estará abierto desde las 19 horas y se estirará en función del día. De domingo a jueves el cierre será a las 12:30 mientras que los viernes y sábados se extenderá hasta la 1:30 con cierre de cajas a las 00:00 y 1:00 respectivamente.

La organización del evento se encuentra en manos de la Municipalidad de Rosario junto con el Ente Turístico Rosario y la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario. Para conocer más detalles del evento es posible ingresa en la página web oficial de la Municipalidad.

