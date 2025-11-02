La Capital | Economía | inflación

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

La mayoría de las estimaciones privadas ven que los precios subieron más que el mes anterior. El Indec informa el 12 de noviembre el índice oficial

2 de noviembre 2025 · 19:56hs
La tasa de inflación comenzó a entonarse desde mitad de año.

La tasa de inflación comenzó a entonarse desde mitad de año.

La inflación de octubre sería mayor a la de septiembre y se ubicaría entre el 2,1% y 2,8% de acuerdo a relevamientos de distintas consultoras privadas. El dato oficial se conocerá el miércoles 12 de noviembre.

El alza, según estiman las consultoras, estuvo impulsado por el rubro de alimentos y bebidas, que ejerce la mayor presión sobre el IPC que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El aumento también se explicaría por el recalentamiento del dólar, cuya suba tiene impacto en costos y precios en general.

La consultora LCG estimó una inflación cercana al 2,5% para el nivel general, lo que implica una suba de 0,4 punto porcentual respecto al mes anterior. Su medición destacó que el rubro de alimentos y bebidas acumuló un incremento del 2,9% mensual promedio hasta la cuarta semana de octubre.

Econviews y Libertad y Progreso proyectaron, respectivamente, entre el 2,4% y el 2,8% de variación mensual. Señalaron, además, la fuerte incidencia de los alimentos en esta tendencia.

Analytica estimó que el nivel general de precios al consumidor alcanzará el 2,2%, una variación similar al dato oficial de septiembre.

C&T Asesores Económicos informó que su relevamiento en el Gran Buenos Aires (GBA) se mantuvo estable cerca del 2% a mediados de mes.

Equilibra proyectó un alza 2,1%, mismo número que en septiembre, impulsado por el componente núcleo (2,2%). Los alimentos y bebidas no estacionales lideraron el alza del mes (2,3%), mientras que los estacionales y regulados treparon 1,9%. Los subrubros más afectados por subas pronunciadas fueron lácteos, huevos, panificados y carnes.

PxQ fue la consultora que estimó el número más bajo, con un 1,9% para el décimo primer mes del 2025.

El peso de los alimentos

La medición de EcoGo , en tanto, posiciona el alza de alimentos en 2,9% para el décimo mes del año, traccionado por el aumento de 3,4% de alimentos consumidos fuera del hogar y un 2,8% dentro del hogar.

Durante la tercera semana de medición de EcoGo, las carnes mostraron una tendencia estable, pese a que hubo una suba mayorista de 5% del novillo. La categoría de productos lácteos y huevos registró un aumento del 1,6% en la semana, impulsada por las subas en el precio de los huevos (5,3%) y la leche fluida (2,7%). En lo que va del año la categoría acumula una suba del 20%, por debajo del promedio de los precios de los alimentos.

La inflación de octubre se ubicaría en 2,5% mensual, según las previsiones de EcoGo. “La baja respecto a la semana pasada responde principalmente a una variación en los precios de los alimentos menor a la esperada, en un contexto donde el pass-through se mantiene limitado a pesar de la volatilidad del tipo de cambio y la incertidumbre que plantean las elecciones”, mencionaron de la consultora.

Las expectativas

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA) situó la inflación de octubre en un rango más bajo, cerca del 2%.

A la presión de la canasta alimentaria se sumó el impacto de precios regulados. Entre ellos se destacaron los aumentos en el transporte público (colectivos y subtes en el Area Metropolitana de Buenos Aires).

Por otro lado, la encuesta de Expectativa de Inflación que publica la Universidad Di Tella reveló que se espera un alza de 3,96% para octubre.

“En octubre, la expectativa mensual se ubicó en 3,96% en promedio, mientras que la mediana fue de 3%. En comparación con septiembre, cuando los valores fueron de 3,84% y 3%, respectivamente, se observa un leve aumento en el promedio, con la mediana estable”, dijo la UTDT.

El informe, que se realizó entre el 1 y el 14 del décimo mes, señaló que “la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 37%, lo que representa una baja de 0,6 p.p. respecto a septiembre (37,6%). La mediana se mantuvo en 30%, sin cambios frente al mes anterior”.

