El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017

Al cumplirse 8º aniversario del atentado, autoridades y familiares se reunieron en la escuela bajo el lema "Que el amor venza al odio"

El grupo de exalumnos del Politécnico previo al viaje a Nueva York donde cinco de ellos murieron en un atentado.

El Instituto Politécnico Superior le rindió homenaje a los exalumnos asesinados en un atentado terrorista en Nueva York en 2017. El acto se realizó el viernes al cumplirse el 8º aniversario del trágico hecho y contó con la presencia de autoridades municipales, escolares y familiares de las víctimas.

En la sala de profesores del Politécnico se rindió homenaje a los exalumnos Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Hernán Ferruchi y Ariel Erlij en el marco del 8° aniversario del atentado ocurrido en la ciudad de Nueva York, cuando los cinco amigos decidieron realizar un paseo en bicicleta para pasear por Manhattan, pero fallecieron en un ataque terrorista mientras circulaban.

El acto contó con la presencia de familiares y amistades, junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci , autoridades municipales y provinciales, quienes acompañaron el emotivo encuentro.

"Fue una ceremonia muy conmovedora, en la que volvimos a renovar el mensaje que nos dejaron estos cinco amigos: que el amor venza al odio . En el Poli creemos profundamente en la fuerza de los vínculos humanos, en la amistad como una forma de construir comunidad, y en la educación como un camino para sembrar empatía, respeto y solidaridad", escribieron", escribieron desde la escuela.

Cómo fue el atentado en Nueva York donde fallecieron 5 rosarinos

El atentado terrorista en Nueva York donde murieron los cinco amigos rosarinos ocurrió el 31 de octubre de 2017. Las víctimas eran excompañeros de promoción del Instituto Politécnico General San Martín que habían viajado a la Gran Manzana para celebrar los 30 años de egresados de esa institución. Ese día, el ciudadano uzbeko Sayfullo Saipov, al mando de un camión, atropelló a varias personas que iban por la ciclovía de Manhattan.

En total fueron ocho las víctimas fatales, entre ellas los rosarinos Ariel Erlij, Hernán Ferrochi, Alejandro Pagnucco, Hernán Mendoza y Diego Angelini. En el ataque también hubo 12 personas heridas, incluyendo a otros cuatro rosarinos que incluían el mismo grupo de exegresados del Poli.

Saipov, quien actuó inspirado en el grupo terrorista Isis fue condenado en marzo de 2023 a prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación. Se trató de un fallo dividido, porque siete integrantes del jurado votaron prisión perpetua y cinco lo hicieron por la pena de muerte.