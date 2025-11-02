La Capital | Información General | Día de los Muertos

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Era conocido como El Bukele Mexicano. Su custodia personal estaba integrada por agentes policiales municipales y 14 miembros de la Guardia Nacional

2 de noviembre 2025 · 20:19hs
Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Las celebraciones del Día de Muertos en el Estado mexicano de Michoacán tuvieron el sábado un trágico final cuando un alcalde fue asesinado a balazos en una plaza en medio de los festejos, a pesar de contar con la protección de policías locales y 14 miembros de la Guardia Nacional.

El alcalde del municipio de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, era conocido como El Bukele Mexicano. Fue baleado la noche del sábado ante decenas de personas que se concentraron en el centro histórico de esa localidad para disfrutar del Festival de las Velas, un evento que organizaron las autoridades locales como parte de los festejos por el Día de Muertos.

>> Leer más: Julio César Chávez Jr. fue extraditado y llevado a una prisión de máxima seguridad

Cientos de pobladores vestidos de negro y levantando fotografías de Manzo Rodríguez salieron este domingo a las calles de Uruapan para acompañar el cortejo fúnebre y despedir al alcalde asesinado, al grito “justicia, justicia, fuera Morena”.

A la cabeza del cortejo iba un hombre que llevaba el caballo negro de la víctima con uno de sus característicos sombreros, y era seguido por un conjunto de músicos que entonaban canciones de mariachis. En las estrechas calles de la localidad había decenas de policías y militares custodiando los alrededores.

El ataque contra Manzo Rodríguez, exdiputado por el partido gobernante Morena, quedó registrado en videos que se difundieron en las redes sociales en los que se observa cómo decenas de habitantes y turistas disfrutaban del evento entre velas encendidas y figuras de calaveras, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y la gente comenzó a correr para protegerse.

En otro video se ve a una persona tendida en el suelo que es auxiliada por un funcionario que realiza maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cguerreromtz/status/1984860545904791752&partner=&hide_thread=false

Manzo Rodríguez fue trasladado de emergencia a un hospital donde murió. En el ataque también resultaron heridos el regidor municipal, una empleada y un escolta.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que el ataque fue perpetrado por un hombre sin identificación, que aprovechó la vulnerabilidad del evento público para dispararle en siete ocasiones con un arma. El atacante fue asesinado en el lugar.

Poco después de asumir en el cargo, en septiembre de 2024, el alcalde contaba con protección. En mayo pasado se reforzó su seguridad con personal de la Policía municipal y se le asignaron “14 elementos” de la Guardia Nacional, indicó García Harfuch.

Noticias relacionadas
Olas de calor: un estudio del Conicet confirmó más muertes por calor extremo en 15 ciudades argentinas

El calor extremo ya causa más muertes en Argentina: alerta por el impacto en enfermedades crónicas

Presentación del 5º Encuentro Nacional de Salud Federal, realizado en Rosario

"El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas"

El argentino Nicolás Keenan está en pareja con el político holandés Rob Jetten, quien está muy cerca de convertirse en el primer ministro de Países Bajos

El argentino que enamoró al próximo primer ministro de Países Bajos: quién es Nicolás Keenan

vapeo: santa fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Ver comentarios

Las más leídas

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newells convirtió el hermano de un jugador de primera

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newell's convirtió el hermano de un jugador de primera

Lo último

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Los ataques de Bruno Ayala, motivados en disputas por drogas, dejaron a una vecina con un disparo en la cabeza y heridos en las piernas
Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos
Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita
La Ciudad

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newells convirtió el hermano de un jugador de primera

Paridad clásica, donde en la 9ª de Newell's convirtió el hermano de un jugador de primera

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

Ovación
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

PSM Fútbol empezó con todo el Regional Amateur: goleó a Unión de Álvarez

PSM Fútbol empezó con todo el Regional Amateur: goleó a Unión de Álvarez

Policiales
Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos
Policiales

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

La Ciudad
El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman el sur rosarino

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman el sur rosarino

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Por Javier Felcaro
Política

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Por Ricardo Terán
La Región

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Toda industria necesita una transformación digital para ser competitiva

Por Patricia Martino

Economía

"Toda industria necesita una transformación digital para ser competitiva"

Cosas veredes, Sancho

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Cosas veredes, Sancho

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones
Economía

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social
La Región

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
Zoom

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
Política

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años