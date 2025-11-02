Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Era conocido como El Bukele Mexicano. Su custodia personal estaba integrada por agentes policiales municipales y 14 miembros de la Guardia Nacional

Las celebraciones del Día de Muertos en el Estado mexicano de Michoacán tuvieron el sábado un trágico final cuando un alcalde fue asesinado a balazos en una plaza en medio de los festejos, a pesar de contar con la protección de policías locales y 14 miembros de la Guardia Nacional.

El alcalde del municipio de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, era conocido como El Bukele Mexicano. Fue baleado la noche del sábado ante decenas de personas que se concentraron en el centro histórico de esa localidad para disfrutar del Festival de las Velas, un evento que organizaron las autoridades locales como parte de los festejos por el Día de Muertos.

Cientos de pobladores vestidos de negro y levantando fotografías de Manzo Rodríguez salieron este domingo a las calles de Uruapan para acompañar el cortejo fúnebre y despedir al alcalde asesinado, al grito “justicia, justicia, fuera Morena”.

A la cabeza del cortejo iba un hombre que llevaba el caballo negro de la víctima con uno de sus característicos sombreros, y era seguido por un conjunto de músicos que entonaban canciones de mariachis. En las estrechas calles de la localidad había decenas de policías y militares custodiando los alrededores.

El ataque contra Manzo Rodríguez, exdiputado por el partido gobernante Morena, quedó registrado en videos que se difundieron en las redes sociales en los que se observa cómo decenas de habitantes y turistas disfrutaban del evento entre velas encendidas y figuras de calaveras, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y la gente comenzó a correr para protegerse.

En otro video se ve a una persona tendida en el suelo que es auxiliada por un funcionario que realiza maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán y conocido por haber denunciado a grupos criminales que cobraban piso a productores, campesinos y empresarios de Michoacán, fue ejecutado a balazos el 1 de noviembre durante el Festival de Velas. Tenía 40…

Manzo Rodríguez fue trasladado de emergencia a un hospital donde murió. En el ataque también resultaron heridos el regidor municipal, una empleada y un escolta.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que el ataque fue perpetrado por un hombre sin identificación, que aprovechó la vulnerabilidad del evento público para dispararle en siete ocasiones con un arma. El atacante fue asesinado en el lugar.

Poco después de asumir en el cargo, en septiembre de 2024, el alcalde contaba con protección. En mayo pasado se reforzó su seguridad con personal de la Policía municipal y se le asignaron “14 elementos” de la Guardia Nacional, indicó García Harfuch.