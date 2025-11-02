La Capital | Información General | Brasil

Brasil anunció un tren de alta velocidad para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

La megaobra comenzaría a ejecutarse en 2027, para cubrir algo más de 500 kilómetros con trenes que alcanzarían una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora

2 de noviembre 2025 · 22:45hs
Brasil anunció un tren de alta velocidad para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

En Sudamérica no suele haber trenes que superen los 160 km/h, y en particular en Argentina la realidad es más decepcionante, con muy pocos servicios y una infraestructura cada vez más castigada y descuidada. Frente a ese panorama, Brasil hizo un anuncio que pretende romper el estigma ferroviario de la región: el gobierno federal anunció la futura construcción de un tren de alta velocidad que permitirá unir las ciudades de Río de Janeiro y San Pablo en una hora con 45 minutos.

El corredor entre ambas megaciudades brasileñas es uno de los más activos de Sudamérica, con millones de personas desplazándose cada año entre ambas urbes. Para sumar una alternativa viable al tráfico aéreo, Brasil lanzó el proyecto Tren de Alta Velocidade (TAV) que iría de Río de Janeiro a Campinas pasando por San Pablo, diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 350 km/h.

El costo estimado de la obra oscila entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, con fondos públicos y privados. Las obras comenzarían en 2027 y el servicio podría empezar a operar en 2032.

>> Leer más: Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

El trazado total del TAV cubrirá aproximadamente 510 kilómetros, incluyendo el tramo que llega hasta Campinas. Este recorrido estará apoyado por una infraestructura de túneles y viaductos diseñada para mantener la estabilidad del tren incluso en los terrenos más complejos del sudeste brasileño.

El proyecto no solamente piensa en la velocidad sino que además pretende convertirse en una megaobra sostenible, con trenes eléctricos de bajo consumo, estaciones con eficiencia energética y materiales reciclables.

El TAV generaría empleo durante la construcción, revitalizaría zonas intermedias, promovería el desarrollo urbano alrededor de las estaciones y representaría un cambio cultural que podría redefinir la forma en que los sudamericanos perciben el transporte público.

Noticias relacionadas
Enfocado. Franco Colapinto regresa a Brasil para correr frente a miles de argentinos.

Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1

El enfrentamiento que marcará un antes y después en la lucha contra el narcotráfico en Brasil

Brasil: Qué es el Comando Vermelho, la banda criminal que siembra el terror en la calles

Las calles de Río de Janeiro aún respiran el terror de los enfrentamientos del martes

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro

brasil busca liderar la transicion energetica con el compromiso belem 4x rumbo a la cop30

Brasil busca liderar la transición energética con el compromiso Belém 4x rumbo a la COP30

Ver comentarios

Las más leídas

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Lo último

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Los ataques de Bruno Ayala, motivados en disputas por drogas, dejaron a una vecina con un disparo en la cabeza y heridos en las piernas
Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos
Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita
La Ciudad

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Paridad en clásicos juveniles, con un gol del hermano de un jugador de primera

Paridad en clásicos juveniles, con un gol del hermano de un jugador de primera

Ovación
Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave
Ovación

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

Policiales
Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos
Policiales

Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y con la temperatura en baja

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Por Ricardo Terán
La Región

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

Estudiantes de UTN crearon un juego con datos satelitales y la Nasa los evaluará
La Ciudad

Estudiantes de UTN crearon un juego con datos satelitales y la Nasa los evaluará

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social
La Región

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
Zoom

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja mientras estaba borracho y armado