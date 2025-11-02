Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca La víctima sufrió heridas en el tórax y la pierna durante una balacera en barrio Molino Blanco. La fiscal Pairola investiga el hecho 2 de noviembre 2025 · 11:58hs

Leonardo Vincenti / La Capital Foto de archivo. La víctima de la balacera fue trasladada al Heca

Un hombre de 37 años permanecía internado en estado grave este domingo tras resultar herido en una balacera ocurrida anoche en la zona sur de Rosario. El episodio tuvo lugar cerca de la medianoche, en las inmediaciones de Ayacucho y pasaje 529, en barrio Molino Blanco, y volvió a estremecer a los vecinos de ese sector.

De acuerdo a los primeros datos oficiales, los residentes escucharon una serie de disparos y llamaron al 911. Al llegar, los agentes hallaron una escena cargada de violencia: trece vainas servidas calibre 9 milímetros, tres impactos de bala sobre un Ford Galaxy gris y un reguero de sangre que se extendía por varios metros en la calle, a pocos metros del puente del arroyo Saladillo.

Minutos más tarde, desde el Hospital Roque Sáenz Peña se reportó el ingreso de Sebastián Matías B., vecino del mismo barrio, con heridas de arma de fuego en el tórax y la pierna derecha. Por la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permanecía internado en estado delicado.

La escena de la balacera En la escena trabajaron agentes de la comisaría 15ª, del Gabinete Criminalístico, la brigada de Balaceras y Homicidios, y personal de la Policía de Investigaciones (PDI). Durante el relevamiento, los peritos secuestraron una silla de ruedas con un impacto de bala y dos almohadones manchados con sangre, elementos que podrían aportar información clave para reconstruir la secuencia del ataque.

La fiscal de Homicidios Dolosos Georgina Pairola ordenó una serie de medidas investigativas, entre ellas la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a vecinos de la zona. Hasta este domingo no había personas detenidas ni hipótesis firmes sobre el móvil del hecho. El área permaneció vallada hasta pasadas las 2.30 de la madrugada para permitir el trabajo de los investigadores y el levantamiento de rastros balísticos.