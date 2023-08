"No estoy muy sorprendido", dijo Perotti sobre la victoria de Milei

El gobernador de Santa Fe aseguró que no le "enojan personajes" como el libertario. "En todo caso, hay que enojarse con los actores políticos que no están dando respuestas", completó

"Milei tenía, y tiene, la alternativa de mostrarse como algo nuevo, como algo que no ha sido responsable directo de algunas de las instancias que no satisfacen hoy al pueblo argentino" , argumentó.

Asimismo, sostuvo que no le "enojan personajes como Milei". Y continuó: "En todo caso hay que enojarse con los actores políticos que no están dando respuestas, no con alguien que viene o que llega. Y si viene y la gente lo escucha, es porque no se está dando respuesta".