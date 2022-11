Ni magos ni adivinos: consultores políticos se reúnen en Rosario

Javkin le hizo una "aclaración" a Rodríguez Larreta: "La seguridad no es competencia municipal"

Para responder ese interrogante se congregarán en la ciudad especialistas cuyos servicios son habitualmente requeridos desde los principales campamentos políticos, como Juan Courel, Shila Vilker, Daniel Ivoskus, Carlos Fara, Federico Aurelio y Luis Tonelli.

El consultor argentino Guillermo Raffo, instalado hace años en San Pablo, hablará via teleconferencia sobre las elecciones presidenciales en Brasil.

Los temas que atravesarán a la conferencia de Asacop son comunicación de crisis, contacto directo territorial versus contacto directo en redes, big data y cómo pensar las campañas locales. También se trazarán algunas hipótesis sobre el escenario electoral de 2023.

Los paneles se desarrollarán en la sede de gobierno de la UNR (Maipú 1065), y los talleres en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, ubicada en La Siberia.

“El objetivo es profesionalizar la política, que el dirigente pueda contar con equipos profesionales y que llegue más preparado al gobierno”, dijo a La Capital Noelia Grecco, organizadora local de la conferencia de Asacop.

Y agregó: “Muchos políticos tienen territorio pero les faltan los marcos y la contención para dar respuesta a los desafíos. La capacitación es un plus y marca la diferencia entre un candidato que gana y otro que pierde”.

Nuevo escenario

Fundada en 2014, Asacop tiene en la actualidad con más de 200 asociados que se dedican a la investigación de opinión pública y la planificación estratégica.

Cuenta con un consejo consultivo integrado por Carlos Fara (presidente honorario), Analía del Franco, Doris Capurro, Graciela Romer, Hugo Haime, Julio Aurelio (in memoriam), Manuel Mora y Araujo (in memoriam), Marilú Brajer, Mauricio Jaitt, Ricardo Rouvier y Roberto Starke.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, participará de la apertura del evento junto a la presidenta de Asacop, Florencia Filadoro. En tanto, el intendente Pablo Javkin hará la conferencia de cierre de la actividad, que también fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de la provincia y el Concejo Municipal de Rosario.

Para Grecco los consultores transitan hacia 2023 por un sendero desconocido. “Vamos a tener que reinventar las campañas, las herramientas que contábamos para preparar candidatos no son las mismas”, sostuvo.

Y añadió: “A la gente no le interesa hoy quién va a ser el próximo intendente, gobernador o presidente, quiere que el funcionario resuelva problemas y ya no le importa el color político. Va a ser muy difícil instalarse sin planes, pero la desesperanza es tan grande que la sociedad no quiere escuchar planes. Va a ser complejo romper esa burbuja de desgano para preparar a la ciudadanía para todas las elecciones que vamos a tener”.