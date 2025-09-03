La Capital | Política | Javier Milei

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

El presidente defendió a su hermana Karina por las denuncias de coimas, a las que calificó de “injurias y opereta”. Dijo que hay empate técnico con el PJ y hizo una fuerte llamado para que la gente vaya a votar el domingo

3 de septiembre 2025 · 21:46hs
El presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei, junto a los candidatos de LLA en provincia de Buenos Aires, cerró la campaña en un bastión peronista en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles a la noche el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en un acto en el que acusó al kirchnerismo y a Axel Kicillof de destruir la provincia de Buenos Aires, defendió a su hermana Karina de las denuncias de coimas e hizo una fuerte exhortación para que la gente vaya a votar. “El domingo le vamos a pintar la provincia de violeta”, manifestó el líder libertario en el escenario montado en la localidad de Moreno, un bastión histórico del peronismo, en medio de un impresionante operativo de seguridad.

El presidente subió al escenario con los candidatos libertarios que comentarán en las elecciones legislativas del domingo y desde el vamos repartió agradecimientos a los armadores de LLA en Buenos Aires y ensayó una encendida defensa de Karina Milei, sospechada de integrar, junto a los Menem, de una organización dedicada a coimear a prestadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), según se desprende de los audios de su extitular, Diego Spagnuolo. En ese contexto, condenó las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”.

Empate técnico en Buenos Aires

También aseguró que con el peronismo está en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo y dedicó gran parte de su discurso a animar a la ciudadanía a ir a votar. Es que el gobierno teme que el escándalo de las coimas haya desmotivado a sus adherentes, una situación que, según sus palabras, favorece las chances de un triunfo peronista.

El empate técnico “al kirchnerismo este escenario les aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”.

También atribuyó los distintos cuestionamientos al gobierno a “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores”.

A pesar del fuerte operativo de seguridad, en el acto se registraron incidentes entre militantes de LLA y otros manifestantes y en el que también resultó herido un periodista.

“Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, dijo y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana Karina.

“Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana”, enumeró, aunque sin mencionar la causa por las presuntas coimas en torno a la Andis.

“Los kirchneristas apelan a la agresión, pero los vamos a aplastar en las urnas”, bramó Milei.

Según Milei, “la batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral”, por lo que volvió una y otra vez a exhortan a la gente a ir a votar el domingo. “Cada voto vale un triunfo”, afirmó.

Del acto participaron la propia Karina Milei y los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Además de la polarización, el mandatario utilizó gran parte de su discurso para alentar la asistencia a las urnas el domingo, al advertir que, en caso contrario, el PJ “va a quedarse con la provincia”.

“Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”, dijo y señaló que “lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”.

En la misma línea, insistió: “Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”.

Noticias relacionadas
Asoma un sesión caliente en el Senado de la Nación.

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme, afirmó Milei.

"El kirchnerismo va a intentar matarme", aseguró Javier Milei

El gobernador Maximiliano Pullaro pidió que el gobierno aclare el escándalo de los audios de supuestas coimas

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

Sacachispas no sólo es noticia por su participación en el torneo, sino por la ironía que utiliza el club en sus redes sociales.

Sacachispas se metió en política y se burló de los audios de Karina Milei

Ver comentarios

Las más leídas

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Lo último

Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dos conductores fueron denunciados en menos de un mes. Uno se fue a Funes con una adolescente y el otro llegó a Roldán con una joven, cuando los viajes eran dentro de Rosario

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle
Policiales

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Ovación
Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable
Ovación

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: "Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable"

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: "Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable"

Copa Argentina: este jueves se confirmaría el estadio donde Newells enfrentará a Belgrano

Copa Argentina: este jueves se confirmaría el estadio donde Newell's enfrentará a Belgrano

En Central, las matemáticas le dan la derecha al Profesor Ariel Holan

En Central, las matemáticas le dan la derecha al Profesor Ariel Holan

Policiales
La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

La Ciudad
Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

El kirchnerismo va a intentar matarme, aseguró Javier Milei
Política

"El kirchnerismo va a intentar matarme", aseguró Javier Milei