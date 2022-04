"Necesitamos acuerdos transversales que pongan en funcionamiento Diputados"

En una entrevista exclusiva con La Capital, en su despacho del 10º piso del anexo del Palacio, la ex intendenta de Rosario le pide al oficialismo que se abra discutir temas transversales donde pueden coincidir también con al menos un sector de JxC. Fein cree que la Justicia “funciona mal”, pero que “no hay condiciones políticas objetivas para discutir una reforma en la composición de la Corte Suprema”, como ya ocurre en el Senado.

-Recién en los últimos días se acordó la constitución de algunas comisiones. ¿La paridad numérica entre los bloques mayoritarios traba los acuerdos políticos?

-Y sí, la paridad complica, pero también las internas al interior de las dos fuerzas mayoritarias. Es necesario, urgente, que nos pongamos a trabajar, hay mucho que tratar y la sociedad espera que el Congreso funcione y genere respuestas. Estamos impulsando con otros diputados una sesión con temas en los que podemos tener acuerdo trasversal, como el caso de boleta única para las próximas elecciones. Definir cosas en las que podamos tener coincidencias, en un momento de mucha tensión. Nuestro bloque buscará sumar a sectores que quieren buscar acuerdos.

-Habla de boleta única y menciona coincidencias y acuerdo transversal, pero hasta acá nadie del bloque oficialista se pronunció a favor de tratar una modificación en el sistema electoral...

-Nuestro interbloque ha planteado boleta única, muchos sectores de Juntos por el Cambio han planteado boleta única. En el peronismo, algunos también, aunque no el bloque del FdT. Son ideas que podemos discutir para mejorar el sistema electoral. Salta, Córdoba y Santa Fe tienen su experiencia. También en la comisión de Salud vamos a impulsar la ley de VIH, que envió el Ejecutivo y que tuvo dictamen de comisión (la anterior a la actual), pero que aún no llegó al recinto.

-¿Qué dejó de enseñanza la pandemia para el sistema de salud nacional?

-Lo negativo, las pérdidas humanas, el gran atraso económico para el desarrollo de un país como el nuestro, que tiene muchos problemas. También quiero valorar el sistema de salud, de cuidados, que permitió entender la importancia de tener un sistema de salud, una política estatal sanitaria accesible y demostró que es necesario reconocer las acciones que llevaron adelante todos sus actores. La pandemia nos dejó dolores y enseñanzas sobre la inversión en investigación, en vacunas y demás. Tengamos un reconocimiento a nuestro sistema de salud.

-Uno de los temas grandes que tensan y traban el funcionamiento en Diputados es la Justicia. Y ahora en el Senado comenzó el debate sobre una posible modificación en la composición de la Corte Suprema. Juntos por el Cambio se opone férreamente, ¿el interbloque Federal va en esa línea o tomará una posición propia?

-No es tan así, recordemos que Graciela (Camaño, del interbloque Federal), cuando el oficialismo no tenía los votos para el presupuesto, propuso una vuelta a comisión para continuar el debate.

-Pero luego Camaño cambió su voto y la posición de vuelta a comisión perdió la votación. Y el presupuesto cayó.

-Bueno, pero no estábamos a favor del presupuesto.

-Digo que votaron en contra de la vuelta a comisión, que había sido la propuesta inicial.

-Bueno, después de que se habían caído las posibilidades por el conflicto que se dio, y nuestro voto ya no decidía…Tampoco nos retiramos de la Cámara baja, como hizo el PRO cuando habló el presidente Alberto Fernández (Asamblea Legislativa). Siempre dijimos que, para el Consejo de la Magistratura, debíamos tener una ley. Pero creo que el oficialismo en el Senado impone su mayoría y no está intentando acuerdos. La Justicia funciona muy mal y necesitamos acuerdos amplios para lograr cambios. No coincidimos con la media sanción que viene del Senado, buscaremos modificarla. Nuestro objetivo es aportar a los acuerdos, pero necesitamos que el oficialismo se abra a discutir las propuestas y no imponga en el Senado su mayoría, porque luego en Diputados eso se traba.

MF3.jfif La ex intendenta de Rosario le pide al oficialismo que se abra a la discusión de temas transversales. Foto: Archivo / La Capital.

-¿Qué opina del fallo de la Corte que repuso la ley del Consejo de la Magistratura, derogada en 2006?

-Lo primero que quiero decir es que la Justicia funciona mal y, como santafesina, es una vergüenza que no tengamos designación de buenos magistrados, que necesitamos. Necesitamos un buen Consejo que designe los cargos. Luego, en el fallo de la Corte que declara inconstitucional una ley tras 16 años de vigencia, veo un déficit de funcionamiento y de definición. Y encima hacerlo en enero (diciembre de 2021), obviamente somos críticos. Tenemos que salir de la polarización permanente y necesitamos que, dentro de ambas coaliciones principales, también entiendan ese criterio. Nosotros vamos a estar ahí.

-En estos días, en el Senado, el oficialismo con aliados abrió una discusión sobre la composición de la Corte. ¿Acuerdan con dar ese debate o, como planteó con fuerza JxC, es un tema inoportuno?

-Estamos en un momento de alta tensión con el tema de la Magistratura y generar un debate como el de la Corte, sin un mínimo acuerdo, no nos parece conveniente. Si el oficialismo, con una mayoría de uno o dos votos en el Senado, busca imponer un criterio, no será posible ese debate. Necesitamos algunos acuerdos, que funcione la Cámara y, recién luego, ver un proyecto institucional de esas características.