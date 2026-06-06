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Rugby Urba Top 14: Atlético del Rosario cayó 38 a 23 con Alumni en el pasaje Gould

Plaza fue de mayor a menor y perdió ante un rival al que no puede superar hace 10 años en Rosario. El encuentro lo terminó el árbitro 2 minutos antes por excesos de los dos equipos

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

6 de junio 2026 · 19:18hs
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Alumni impuso su potencia física sobre un Atlético del Rosario que se desvaneció en el segundo tiempo.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Alumni impuso su potencia física sobre un Atlético del Rosario que se desvaneció en el segundo tiempo.
Rugby Urba Top 14: Atlético del Rosario cayó 38 a 23 con Alumni en el pasaje Gould

Atlético del Rosario no lo pudo lograr. Esbozó el camino de una tarde heroica en los primeros 20', pero luego se fue deshilachando ante la solvencia de Alumni, un rival que terminó imponiendo condiciones en todas las facetas. El equipo rosarino intentó salir de la irregularidad que acarrea en la elite del rugby argentino, pero chocó ante la solidez de la visita, que se fue merecidamente con un triunfo 38 a 23 y bonus de esta ciudad.

En el tramo final, el partido subió mucho su temperatura por la fricción del juego. Tal fue así que el juez Luca Solda dio por finalizado el encuentro dos minutos antes y con dos rojas: Ezequiel Reyes (Plaza) y Máximo Castrillo (Alumni) se fueron a las duchas antes de tiempo.

El primer tiempo tuvo dos dominadores distintos. La mitad inicial fue del dueño de casa y el otro tramo fue del elenco de Tortuguitas. Por eso, el 16 a 14 a favor de los rosarinos en el entretiempo repartía con justicia aciertos y errores de los dos.

>> Leer más: Rugby: tras la pausa, el TRL vuelve a escena con el clásico entre Duendes y Universitario como destacado

Un buen comienzo que se diluyó

En ese marco, Plaza arrancó los primeros minutos con paciencia, atención y tackle para sostener su defensa. En esos pasajes, tuvo varios penales que decidió patear para ir al line y, desde ahí, acercarse al ingoal rival. Siempre con un Manuel Nogués muy participativo y con incidencia en el juego.

Además, el apertura plazón estuvo muy certero a los palos y por alli también se explican las anotaciones del local. En ese escenario, el try de Cornejo a los 13' premiaba ese mejor momento de Atlético.

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En la segunda mitad de ese período, Alumni levantó mucho y equilibró el pleito. Comenzó a generar ocasiones con Ignacio Cubilla y Rocco Testoni como bandera, hombres de quiebre que encontraban huecos en la estructura defensiva del rival.

Además, el try penal a los 23' de la visita mostró su superioridad en el scrum, que lo obligó a jugar el final de ese tiempo con uno menos por tarjeta a Bruno Montenegro.

Todo siguió igual

El complemento comenzó como terminó el anterior. El try de Testoni tras quiebre de Cubilla apenas inició el segundo tiempo mostró las intenciones de la visita, con la misma formula y los mismo nombres.

En los pasajes iniciales, con las anotaciones de Tomás Bivort y de Tomás Cubilla, daba la sensación de que se encaminaba hacia una victoria sin atenuantes, y que no iba a tener inconvenientes para definir el pleito.

Durante todo el segundo tiempo, Plaza lució nervioso y confundido para construir señales confiables de respuestas. Había imprecisiones hasta en el line y sin obtención clara se le hacía muy complicado encontrar situaciones que le permitan desarrollar su juego.

Con un try penal a los 55', parecía que podía volver al partido, pero fueron sólo acciones con más determinación que ideas. Todo se perdía y se esfumaba en su propia confusión. Y así, en plena impotencia, el trámite fue subiendo su temperatura.

Plaza ni siquiera usó a favor el hombre de más que tuvo en un tramo decisivo. Y Alumni, a pura potencia física, fue forjando un triunfo inobjetable.

En los minutos finales, las rojas para Reyes y Castrillo calentaron y apuraron la escena de cierre, que le deja más incertidumbre que certezas al conjunto rosarino.

Atlético del Rosario formó inicialmente con Ezquiel Reyes (R), Matías Malanos y Bruno Montenegro (A); José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Santiago Vitola, Tomás Malanos (C) y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

En tanto, Alumni lo hizo con Juan Cruz Bottoni, Tomás Bivort (C) y Francisco Bottoni; Sebastián Fauve y Santiago Alduncin; Ignacio Cubilla, Juan Patricio Anderson y Santiago Neyra; Rocco Testoni (A) y Bautista Canzani; Mateo Castanier, Filippo Testoni, Tomás Cubilla y Ramón Fuentes; Matías Del Franco.

Tantos

PT: 9' y 20' y 32' penales de Nogués (AR), 13' gol de Nogués (AR) por try de Cornejo; 23' y 27' goles de Canzani (A) por tries de Rocco Testoni y try penal.

ST: 41', 46' y 53' goles de Canzani (A) por tries de Rocco Testoni, Bivort y Tomás Cubilla, 55' gol de Nogués (AR) por try penal; y 59' penal de Canzani (A).

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