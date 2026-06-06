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Desmienten haber borrado el nombre de Perón de la Escuela Militar de Montaña

El kirchnerismo acusó al gobierno de “censura histórica”, pero el Ejército aclaró que es una medida temporal por tareas de mantenimiento del predio

6 de junio 2026 · 19:40hs
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El ingreso a la Escuela Militar de Montaña Teniente General Juan Domingo Perón.

El ingreso a la Escuela Militar de Montaña Teniente General Juan Domingo Perón.

El diputado nacional Agustín Rossi (Unión por la Patria, UP) denunció a través de sus redes sociales que retiraron el nombre del expresidente Juan Domingo Perón del ingreso a la Escuela Militar de Montaña del Ejército, ubicada en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.

El dirigente peronista y exfuncionario nacional cuestionó de modo rotundo la remoción del cartel oficial de la institución militar y sostuvo públicamente: “No borrarán la historia del general con un destornillador”.

En ese sentido, el legislador recordó que la figura homenajeada no sólo fue tres veces presidente electo por el voto popular sino que en la década del 40 dio un impulso fundamental a las tropas de montaña del Ejército Argentino, por lo que el retiro de su denominación de la fachada del predio rionegrino generó un fuerte rechazo en el arco político opositor.

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La quita de la identificación institucional en la base militar motivó un reclamo directo por parte del exministro de Defensa hacia las máximas autoridades de la fuerza, advirtiendo sobre las consecuencias de modificar la nomenclatura histórica de las unidades.

“Es un acto de censura histórica que atenta contra la identidad y el patrimonio institucional de nuestras Fuerzas Armadas”, manifestó el referente de la bancada peronista a través de sus canales oficiales digitales.

Frente a esa situación, Rossi exigió formalmente que se dé marcha atrás con la medida adoptada en la delegación patagónica y concluyó: “Esperamos que el nombre de Perón vuelva a estar donde corresponde”.

Comunicado oficial

Las autoridades de la Escuela Militar de Montaña difundieron un comunicado oficial en el que señalaron que no existe ninguna disposición para cambiar el nombre que identifica al establecimiento desde hace más de tres décadas.

Respecto de las modificaciones observadas en el ingreso al predio castrense, indicaron que se están llevando adelante tareas de mantenimiento y recuperación que incluyen la remoción de las letras deterioradas para su reparación y posterior reinstalación.

Asimismo, señalaron que la plaza de armas conserva también el busto de Perón y que las intervenciones que actualmente se observan en el cuartel forman parte de un plan de puesta en valor de las instalaciones y no de un cambio en la identidad institucional.

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