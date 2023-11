Miles de ciudadanos se congregaron en el Parque España en un acto de apoyo a Massa

Las Leonas Vicky Granatto y Piti D'Elia llaman a "no votar a Milei" en el balotaje

“Ustedes son la política, son los destinatarios de los esfuerzos de los dirigentes, ustedes están hoy acá porque este pueblo tiene una memoria genética, este pueblo no vota eslóganes, este pueblo no vota promesas, este pueblo no vota ilusiones; nuestro pueblo, queridos compañeros y compañeras, vota el domingo, al igual que cada vez que enfrenta las urnas, por la consolidación de este proyecto popular que arrancó con el peronismo. Este pueblo tiene memoria, tiene grabada en cada una de sus células la felicidad, el trabajador, la producción, las vacaciones, el aguinaldo. Este pueblo quiere el domingo recuperar el país que lo hizo feliz”, dijo Carmona.

En otro párrafo, el secretario general de Prensa advirtió: “No votamos con nostalgia, no votamos con frustración, no votamos porque no tenemos opción; votamos porque amamos a esta fuerza popular que el domingo va a recuperar el país para todos los argentinos; este domingo voy a votar para que mi madre se pueda seguir teniendo su desayuno completo, cuidando a sus nietos y atendiéndose gratis en el hospital público, voy a votar para que sus nietos puedan seguir yendo a la escuela pública, voy a votar para que este domingo tengamos a Massa presidente, para que nuestro país sea independiente y soberano frente a los que lo quieren someter y para continuar por esta gesta por la felicidad de los trabajadores”.