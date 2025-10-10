Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

"Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", resaltó el mandatario argentino

El candidato presidencial Edmundo González Urrutia (centro) junto a María Corina Machado, micrófono en mano, en la localidad de La Victoria, estado de Aragua.

El presidente Javier Milei felició a la flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado .

"Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", planteó en sus redes. Y terminó con la sigla "VLLC!", correspondientes a Viva la Libertad, Carajjo.

Mientras mantiene en secreto su ubicación dentro del país, la dirigente celebró el anuncio y se mostró sorprendida por la decisión. "¡Estoy en shock!" , exclamó durante una conversación telefónica con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia .

El Comité Noruego del Nobel sostuvo que la referente de los sectores enfrentados al presidente venezolano Nicolás Maduro representa "la esperanza de un futuro diferente". Así plantearon la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar que sus voces se escuchen. "En este futuro, la gente finalmente será libre para vivir en paz" , manifestaron los voceros.

¿Por qué le dieron el Nobel de la Paz a Machado?

El comunicado oficial indica que la ganadora del premio cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección. De esta manera, señalaron: "Ha unido a la oposición en su país. Nunca retrocedió en la resistencia de la militarización de la sociedad. Ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica hacia la democracia".

El Comité Noruego del Nobel destacó que la dirigente de 58 años es "uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina durante los últimos tiempos". A continuación advirtieron que Venezuela ha evolucionado hacia un "brutal Estado autoritario" y sufre ahora una "crisis económica y humanitaria".

Aunque no lo nombra de manera explícita, el comunicado oficial incluye fuertes críticas a la gestión de Maduro y el chavismo. En este sentido, los voceros de la organización subrayaron que la mayoría de la población vive en una "profunda pobreza mientras unos pocos en la cima se enriquecen".

"La maquinaria violenta del Estado está dirigida contra sus propios ciudadanos", remarcaron desde el comité. Luego recordaron que casi 8 millones de personas emigraron de Venezuela y añadieron: "La oposición ha sido sistemáticamente suprimida mediante el fraude electoral, la persecución judicial y el encarcelamiento".

¿Qué dijo María Corina Machado?

La primera reacción de la ganadora trascendió por un breve video de Edmundo González Urrutia. El hombre que compitió con Maduro el año pasado y se considera presidente electo compartió la grabación de una charla con su aliada y comentó: "Aquí estamos en shock de alegría".

"Esto es un carajazo", acotó el excandidato venezolano mientras hablaba por teléfono. Del otro lado de la línea, Machado expresó emocionada: "¡No lo puedo creer!".

González Urrutia recordó que su país jamás había recibido un Premio Nobel hasta ahora. Apenas recibió la noticia, aseguró que la decisión es un "merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo" por la libertad y la democracia.

Por su parte, el Comité Noruego del Nobel recordó que el régimen venezolano bloqueó la postulación de Machado para competir por la presidencia en 2024. Entonces decidió apoyar al candidato de otro partido y así generó un movimiento con cientos de miles de voluntarios de distintas fuerzas para que se celebraran elecciones justas y transparentes. "A pesar del riesgo de acoso, arresto y tortura, cientos de ciudadanos de todo el país monitorearon los centros de votación. Se aseguraron de que el conteo final quedara documentado antes de que el régimen pudiera destruir las boletas y mentir sobre el resultado", indicaron.