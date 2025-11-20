La Capital | Política | Milei

Milei se pronunció sobre las supuestas coimas en Discapacidad: "La verdad va a salir a la luz"

La declaración del presidente llega un día después de que Diego Spagnuolo se niegue a responder las preguntas de la Justicia

20 de noviembre 2025 · 14:40hs
Javier Milei habló sobre el caso de corrupción en la Andis

Javier Milei habló sobre el caso de corrupción en la Andis

En medio de la investigación judicial por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la cual se desató a partir de la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, el presidente Javier Milei rechazó las acusaciones de corrupción y aseguró estar “absolutamente tranquilo” porque “la verdad va a salir a la luz”.

“Tengo una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz”, aseguró el presidente este jueves, tan solo un día después de la primera declaración de Spagnuolo en Comodoro Py. Allí presente, el extitular de la Andis se negó a responder las preguntas de la Justicia, mientras que su abogado, Mauricio D’Alessandro, afirmó que los audios de la polémica están “producidos con un software alemán de inteligencia artificial”.

“Siempre están desfigurando las cosas y poniendo... Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas de manera que no son”, siguió el presidente en covnersación con Radio Mitre.

“Pero no quiero entorpecer el actuar de la Justicia. Que la Justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz”, agregó el libertario, y cuestionó la temporalidad del escándalo: “¿No llama la atención que esto haya aparecido tres semanas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires?”

Diego Spagnuolo se negó a responder preguntas ante la Justicia

La declaración tuvo lugar este miércoles al mediodía en el Juzgado Federal 11, donde Spagnuolo permaneció menos de una hora. Llegó solo y se fue de la misma forma. Además, distintos medios nacionales señalaron que el exdirector de la Andis también se negó a hablar con la prensa que se encontraba en el tribunal.

Ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, Spagnuolo eligió guardar silencio frente a la mayoría de los interrogantes y solamente se limitó a aclarar dos asuntos: los dólares y euros sin declarar que tenía en una caja de seguridad y la millonaria remodelación de su casa en un barrio privado.

En cuanto al primer tema, el extitular de la Andis se refirió este miércoles a los 82.000 dólares y 2.950 euros que tenía en una sucursal del Banco BBVA. Explicó que la última vez que entró a la caja de seguridad fue en abril de 2023, con el objetivo de desvincular el dinero de las presuntas coimas.

Luego, sobre la segunda cuestión, la remodelación de su casa de más de 800 m² en el country Altos de Campo Grande, Spagnuolo aseguró que tan solo se limitó a construir una galería. No obstante, esto se contradice con la investigación del fiscal Picardi. Las pruebas indican que la obra habría durado siete meses y las empresas que contrató serían de primer nivel.

Tras aclarar estas dos cuestiones, Spagnuolo se limitó al silencio, pero antes realizó un breve descargo en el que se ocupó de defender su inocencia. Sostuvo que “no tiene nada que ver” con las acusaciones y adelantó que se presentará a las próximas instancias indagatorias. No contestó preguntas.

>> Leer más: Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad de la causa

El abogado de Spagnuolo: "Los audios están editados"

Spagnuolo declaró este miércoles en los Tribunales Federales de Comodoro Py en el marco de la investigación judicial por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Si bien el sospechoso se negó a responder preguntas, su abogado aseguró que los audios que desataron la polémica son "falsos", que "están editados con inteligencia artificial" y que usaron un "software alemán" para producirlos.

“El informe pericial de los audios dice que están editados con inteligencia artificial”, aseguró el abogado frente a los medios de comunicación presentes en Comodoro Py. Además, D'Alessandro señaló que este estudio lo realizó la defensa.

“Se utiliza un software que no existe en la Argentina, es de Alemania. El software compara el registro de voz del hablante con el registro de voz existente. La utilización de audio ambiente genera la posibilidad de que no se pueda distinguir si es inteligencia artificial o voz natural, por eso se utiliza el sonido ambiente para engañar al software”, amplió D'Alessandro.

“Cuando me preguntaron si alguien gestionaba pagos, él no gestionaba pagos", señaló el letrado, y especificó: "Esto está en la investigación del fiscal y, seguramente, va a estar en todos los registros de la Andis si él ingresaba al sistema de pagos o licitaciones. Él dice que no apareció nadie que diga que el daba estas órdenes oralmente”.

Antes de la declaración en Comodoro Py, el abogado defensor del exfuncionario había anticipado que presentarían un escrito y una pericia preliminar que atacaría la veracidad de los audios que desataron el escándalo. No obstante, desistieron a último momento.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei en la Casa Rosada junto a Hayden Davis, uno de los responables de la criptomoneda $Libra.  

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Te lo cobran. Scott Bessent confirmó que EEUU ganó plata con el rescate a Caputo.

"Somos como sus padres": la peculiar frase de Scott Bessent sobre Argentina

Milei y Trump se volverán a encontrar

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Trump

Milei avanza con su agenda

El vértigo Milei

Ver comentarios

Las más leídas

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Lo último

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hace más de 20 años fue la primera sala multicine de la ciudad. El predio se prepara para sumar un gimnasio y tiene en alquiler la mayoría de sus locales comerciales
El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados
Información General

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Pullaro y la reforma laboral: Deben considerarse los costos de cada región
Economía

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ovación
Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: Me parece súper lógico y muy merecido
OVACIÓN

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: Me parece súper lógico y muy merecido

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

De una conferencia de prensa de Veliz trunca al viaje Buenos Aires para recibir el título de campeón

De una conferencia de prensa de Veliz trunca al viaje Buenos Aires para recibir el título de campeón

Ariel Holan, sobre Central campeón de la Liga: Hicimos un gran año, gracias a quienes lo reconocieron

Ariel Holan, sobre Central campeón de la Liga: "Hicimos un gran año, gracias a quienes lo reconocieron"

Policiales
Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio
Policiales

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

La Ciudad
El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche
La Ciudad

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

La Línea de la Costa vuelve a circular los fines de semana y feriados

La Línea de la Costa vuelve a circular los fines de semana y feriados

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

UOM: Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir
Economía

UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Policiales

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Por Patricia Martino

Economía

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
Información general

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales