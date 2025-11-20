La Línea de la Costa vuelve a circular los fines de semana y feriados

El tradicional servicio de transporte urbano retomará su recorrido este viernes. A partir del 26 de diciembre funcionará todos los días

La Línea de la Costa vuelve a circular este viernes conectando el centro con la Costa Alta.

A partir de este fin de semana largo, la Línea de la Costa comenzará a funcionar durante los días sábados, domingos y feriados. El primer servicio saldrá este viernes 21 de noviembre a las 8 desde calle Rioja y avenida Belgrano hacia Costa Alta . En tanto, desde zona norte el último coche parte a las 22, conectando distintos puntos de interés de la ribera rosarina desde el área central hacia la zona norte de la ciudad.

La Línea de la Costa, propia de la temporada veraniega, recorre la costanera y llega a balnearios, playas, parques y otros lugares de interés de la ciudad: La Florida y Rambla Catalunya, Piletas del Parque Alem, Costa Alta y Paseo del Caminante y la Estación Fluvial. Además transita el centro por los corredores rápidos.

Cabe remarcar que a partir del 26 de diciembre el servicio funcionará todos los días con su recorrido habitual para que las y los rosarinos disfruten de las diversas propuestas veraniegas de la ciudad.

Los vecinos quieren el servicio todo el año

Lo cierto es que la Línea de la Costa es muy utilizada durante el verano ya que hace un extenso recorrido desde Rioja y avenida Belgrano hasta Costa Alta. A pocos días de que vuelva a circular, los vecinos de barrio Sarmiento elevaron un pedido al Ente de la Movilidad de la Municipalidad de Rosario para que funcione todo el año.

En diálogo con LT8 el vecinalista de barrio Sarmiento Alejandro Dino sostuvo que los vecinos piden tener una conexión directa con los colegios situados en el parque Alem, Pami y el Hospital de Niños. "Vemos que el tramo nuestro, que podría ser por el barrio, el colectivo lo hace por la costa. Y allí no tiene demanda excepto en temporada de verano. Por eso, elevamos la propuesta de que dejen fija la Línea de la Costa con una frecuencia razonable, reforzada en el período de verano y aceptable en el período de invierno para poder tener esta línea por acá".

Recorrido Línea de la Costa

Ida: Desde avenida Belgrano y Rioja, por avenida. Belgrano (calle lateral), Sargento Cabral, Urquiza, Entre Ríos, Santa Fe, bulevar Avellaneda (sentido Sur-Norte), Viaducto E. Pinasco, bulevar Avellaneda, avenida Centenario, avenida A. Frondizi, avenida C. Colombres, avenida Eudoro Carrasco, Galicia, Iriarte, P. Musto hasta Iturraspe.

Vuelta: Desde P. Musto e Iturraspe, por Pintor Musto, avenida Eudoro Carrasco, avenida C. Colombres, avenida A. Frondizi, avenida Centenario, bulevar Avellaneda, Viaducto E. Pinasco, San Lorenzo, Alsina, Córdoba, Alvear, San Lorenzo, Corrientes, Tucumán, avenida Belgrano (calle lateral-calle central) hasta Rioja.