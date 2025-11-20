La Capital | La Ciudad | Línea de la Costa

La Línea de la Costa vuelve a circular los fines de semana y feriados

El tradicional servicio de transporte urbano retomará su recorrido este viernes. A partir del 26 de diciembre funcionará todos los días

20 de noviembre 2025 · 15:16hs
La Línea de la Costa vuelve a circular este viernes conectando el centro con la Costa Alta. 

La Línea de la Costa vuelve a circular este viernes conectando el centro con la Costa Alta. 

A partir de este fin de semana largo, la Línea de la Costa comenzará a funcionar durante los días sábados, domingos y feriados. El primer servicio saldrá este viernes 21 de noviembre a las 8 desde calle Rioja y avenida Belgrano hacia Costa Alta. En tanto, desde zona norte el último coche parte a las 22, conectando distintos puntos de interés de la ribera rosarina desde el área central hacia la zona norte de la ciudad.

La Línea de la Costa, propia de la temporada veraniega, recorre la costanera y llega a balnearios, playas, parques y otros lugares de interés de la ciudad: La Florida y Rambla Catalunya, Piletas del Parque Alem, Costa Alta y Paseo del Caminante y la Estación Fluvial. Además transita el centro por los corredores rápidos.

Cabe remarcar que a partir del 26 de diciembre el servicio funcionará todos los días con su recorrido habitual para que las y los rosarinos disfruten de las diversas propuestas veraniegas de la ciudad.

>>Leer más: Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia

Los vecinos quieren el servicio todo el año

Lo cierto es que la Línea de la Costa es muy utilizada durante el verano ya que hace un extenso recorrido desde Rioja y avenida Belgrano hasta Costa Alta. A pocos días de que vuelva a circular, los vecinos de barrio Sarmiento elevaron un pedido al Ente de la Movilidad de la Municipalidad de Rosario para que funcione todo el año.

En diálogo con LT8 el vecinalista de barrio Sarmiento Alejandro Dino sostuvo que los vecinos piden tener una conexión directa con los colegios situados en el parque Alem, Pami y el Hospital de Niños. "Vemos que el tramo nuestro, que podría ser por el barrio, el colectivo lo hace por la costa. Y allí no tiene demanda excepto en temporada de verano. Por eso, elevamos la propuesta de que dejen fija la Línea de la Costa con una frecuencia razonable, reforzada en el período de verano y aceptable en el período de invierno para poder tener esta línea por acá".

Recorrido Línea de la Costa

Ida: Desde avenida Belgrano y Rioja, por avenida. Belgrano (calle lateral), Sargento Cabral, Urquiza, Entre Ríos, Santa Fe, bulevar Avellaneda (sentido Sur-Norte), Viaducto E. Pinasco, bulevar Avellaneda, avenida Centenario, avenida A. Frondizi, avenida C. Colombres, avenida Eudoro Carrasco, Galicia, Iriarte, P. Musto hasta Iturraspe.

Vuelta: Desde P. Musto e Iturraspe, por Pintor Musto, avenida Eudoro Carrasco, avenida C. Colombres, avenida A. Frondizi, avenida Centenario, bulevar Avellaneda, Viaducto E. Pinasco, San Lorenzo, Alsina, Córdoba, Alvear, San Lorenzo, Corrientes, Tucumán, avenida Belgrano (calle lateral-calle central) hasta Rioja.

Noticias relacionadas
Entre el viernes 21 y el lunes 24, Rosario ofrecerá actividades culturales, deportivas y gastronómicas en todos los barrios, con reservas hoteleras en alza y fuerte expectativa turística.

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

La casona de Montevideo al 1900, donde se produjo un principio de incendio en el techo. Quejas de los vecinos por colillas de cigarrillos que caen de edificios linderos.

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

El incendio se desató en un predio ubicado sobre Colombia al 1600.

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

El SMN encuadró a Rosario en una zona que está bajo alerta amarillo por tormentas para este jueves.

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Lo último

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hace más de 20 años fue la primera sala multicine de la ciudad. El predio se prepara para sumar un gimnasio y tiene en alquiler la mayoría de sus locales comerciales
El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados
Información General

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Pullaro y la reforma laboral: Deben considerarse los costos de cada región
Economía

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ovación
Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: Me parece súper lógico y muy merecido
OVACIÓN

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: Me parece súper lógico y muy merecido

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

De una conferencia de prensa de Veliz trunca al viaje Buenos Aires para recibir el título de campeón

De una conferencia de prensa de Veliz trunca al viaje Buenos Aires para recibir el título de campeón

Ariel Holan, sobre Central campeón de la Liga: Hicimos un gran año, gracias a quienes lo reconocieron

Ariel Holan, sobre Central campeón de la Liga: "Hicimos un gran año, gracias a quienes lo reconocieron"

Policiales
Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio
Policiales

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

La Ciudad
El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche
La Ciudad

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

La Línea de la Costa vuelve a circular los fines de semana y feriados

La Línea de la Costa vuelve a circular los fines de semana y feriados

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

UOM: Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir
Economía

UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Policiales

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Por Patricia Martino

Economía

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
Información general

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales