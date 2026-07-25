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Sin las caras nuevas, Newell's ya tiene los once para el debut contra Talleres

Franco Escobar, Lautaro Giannetti y Alan Soñora, las incorporaciones de este mercado, no formarán parte del formación titular, pero sí estarán en el banco

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

25 de julio 2026 · 16:42hs
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Franco Escobar

CANOB

Franco Escobar, junto a Frank Kudelka. El lateral volvió a Newell's y será suplente contra Talleres.

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, adelantó en la conferencia del prensa del el miércoles la posibilidad de que Franco Escobar y Lautaro Giannetti no formaran parte del equipo titular. "Necesitan un poquito más de entrenamiento, como para estar más en competencia”, señaló. Este sábado, un rato antes del debut de la Lepra contra Talleres en el Coloso, a partir de las 17, se confirmó que no estarán desde el comienzo.

Ni el lateral ni el zaguero, incorporados en el mercado de pases que sigue abierto, formarán parte del once rojinegro. Tampoco Alan Soñora, que se agregó al plantel en los últimos días y debe adaptarse a sus nuevos compañeros.

Escobar, Giannetti y Soñora se sentarán en el banco, mientras que los titulares serán todos futbolistas que estaban en el club y que fueron la base del equipo del torneo Apertura.

Para esta primera fecha, Kudelka se quedó sin Rodrigo Herrera. El mediocampista se esguinzó el codo izquierdo, en la semana previa al partido contra Talleres, y permanecerá inactivo durante 4 semanas.

Herrera estaba considerado como uno de los titulares y su ausencia le despejó el camino a Jerónimo Gómez Mattar para ingresar entre los titulares.

Los once de Newell's

Sin caras nuevas entre los titulares, la formación será la siguiente: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Walter Núñez; Matías Cóccaro.

>> Leer más: Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para Newell's

Ante la partida de Luciano Herrera, Newell's se quedó sin extremos para el banco de suplentes y Kudelka convocó al zurdo Thomas Ríos, de la reserva y que realizó la pretemporada con la primera división.

Un extremo juvenil que ya fue suplente

Kudelka llevó a Ríos al banco contra Unión (3-2), en el estadio 15 de Abril, y frente a Instituto (1-1), en el Coloso, antepenúltimo y penúltimo partidos, respectivamente, del torneo Clausura.

El futbolista de Venado Tuerto no ingresó. Si se considera que es el único extremo entre los relevo, quizás tenga la chance de jugar durante el partido contra el conjunto de Jorge Sampaoli.

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Alan Soñora recién se incorporó esta semana, por lo que todavía la falta para encontrar su mejor versión.

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