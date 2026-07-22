Milei apeló a una frase que atribuyó a Churchill para enfrentar la ola de ataques a la Argentina

El presidente publicó un mensaje sobre "los enemigos" en medio del debate por la embestida contra el país que se viralizó durante el Mundial

Milei usó una frase que atribuyó a Churchill para meterse en la polémica por los ataques a la Argentina.

Frente a la controversia generada por la ola de mensajes contra la Argentina que se multiplicó durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá , el presidente Javier Mile i publicó este miércoles una frase atribuida al exprimer ministro británico Winston Churchill que fue interpretada como una referencia a ese marco de confrontación .

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life ( ¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que alguna vez defendiste algo en tu vida )”, posteó Milei en su cuenta de X.

Luego, el presidente aclaró en otro mensaje que algunos adjudican esa cita al escritor francés Víctor Hugo y que Churchill la habría popularizado en una versión actualizada .

Milei hizo ese posteo poco después del cierre de un Mundial que estuvo surcado por una fuerte disputa en redes sociales en torno a la selección argentina y al país .

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." Winston Churchill PD: algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día.

Esa embestida consistió en publicaciones con acusaciones de racismo, xenofobia y violencia. Y fueron impulsadas por usuarios, influencers y cuentas de distintos países, lo que detonó una campaña de gran alcance internacional.

El oficialismo y la ofensiva contra la Argentina

Pese a que Milei no hizo una referencia explícita a esa campaña, su publicación encaja en un contexto en el que el oficialismo viene denunciando una ofensiva contra la imagen de la Argentina que excedió lo deportivo.

Al respecto, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, aportó lo suyo: a través de X, compartió una nota sobre la preferencia de estudiantes latinoamericanos por venir a estudiar al país.

"¡Somos los peores! Pero los más elegidos", agregó en clave irónica. De ese modo, Bullrich procuró reivindicar el atractivo de la Argentina como destino educativo en la región.

Somos los peores! Pero los más elegidos pic.twitter.com/CQLfInt4hw — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 22, 2026

Asimismo, Milei compartió en su cuenta de X una publicación del escritor y analista Agustín Laje. Y acompañó el mensaje con la frase "absolutamente cierto".

De ese modo, respaldó las acusaciones contra el kirchnerismo por su presunta responsabilidad en la difusión de discursos que, según el posteo de Laje, contribuyeron a instalar una mirada negativa sobre el país.