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Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó la propuesta de aumento salarial en salud

Con el 53% de los votos, los afiliados del sindicato avalaron una suba de poco más del 10 por ciento. Siprus definía su postura este sábado

25 de julio 2026 · 13:09hs
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Los sindicatos de salud y el gobierno se reunieron en paritarias este miércoles

Los sindicatos de salud y el gobierno se reunieron en paritarias este miércoles, donde se presentó la oferta que aceptó Amra

Los afiliados a la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) en Santa Fe aceptaron este viernes la propuesta que el gobierno de Santa Fe hizo en el marco de las paritarias del personal de salud. Se trata de un aumento escalonado hasta diciembre del 10,1% y un 25% para los monotributistas, entre otros cambios.

Con el 53,4% de los votos, los afiliados al sindicato aceptaron la oferta salarial del gobierno provincial para el segundo semestre de 2026. La misma comprende una suba del 10,1% hasta diciembre escalonado: 2% en julio; 1,8% en agosto; 1,7% en septiembre; 1,6% en octubre; 1,5% en noviembre; y 1,5% en diciembre. Además, el gobierno planteó un incremento del 1% para el ítem de ropa de trabajo, en números, un extra de 62.127 pesos.

Por otro lado, los monotributistas que cumplen funciones en el sector de salud recibirán un 25% de aumento hasta diciembre: un 5% retroactivo a junio, otro 5% en julio y el restante 15% entre septiembre y noviembre.

Según Amra, "ningún profesional de la salud va a percibir un aumento inferior a $95.000 en el mes de julio, de $115.000 en agosto y septiembre, de $145.000 en octubre y noviembre, y de $190.000 en el mes de diciembre".

Los médicos de este gremio votaron entre el jueves y el viernes y la mayoría optó por aceptar. Con este 10,1%, los trabajadores de la salud alcanzaron un incremento de su salario durante 2026 del 40%, según el cargo y la antigüedad.

>> Leer más: Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial del gobierno provincial

Como parte del acuerdo, se tratarán en comisiones técnicas los siguientes temas: salud mental, monotributistas, adicionales y planteles básicos del sistema de salud.

Siprus en plena votación

Los médicos nucleados en Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) votaron desde el jueves la propuesta del gobierno de Santa Fe. A través de sus redes sociales explicaron que la oferta contemplaba para el cargo de 24 horas sin adicionales y con 1 año de antigüedad un sueldo en julio de 1.706.151 pesos.

Siprus comunicó que el salario para diciembre llegaría en caso de aceptar a 1.807.342 pesos para los empleados dentro de la administración estatal. En el caso de los monotributistas que trabajan 24 horas sin adicionales y hoy perciben alrededor de 1.100.000 pesos, tendrán un aumento de 275.000 pesos a diciembre.

Siprus decide hasta este sábado entre tres mociones: la aceptación; el rechazo con movilización, pero sin paro; y el rechazo con paro y movilización junto a otros gremios.

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