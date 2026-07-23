Victoria Villarruel fue invitada a La Rural: ¿se cruzará con Javier Milei?

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Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato
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La actividad económica mostró estancamiento en la medición de mayo
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El gobierno nacional y Santa Fe firmaron un convenio para delegar la gestión integral de la ruta A012
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Investigan la muerte de una nena: su madre había sido investigada por otras dos hijas fallecidas
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El tiempo en Rosario: cómo estará el pronóstico el jueves y el impacto del frío polar
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Primera C: con todos sus problemas a cuestas, Argentino recibe a Puerto Nuevo
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Pérdidas totales al incendiarse una vivienda de la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes
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Qué dice el parte médico de Central sobre los lesionados que no pudieron viajar a Córdoba
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Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale
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Incendio en una cerealera de la zona oeste: Bomberos acudieron para controlar el fuego
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El ministro Luis Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal
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Protesta nacional: organizaciones sindicales y sociales volvieron a la calle
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Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde
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Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descenso en las temperaturas de Rosario
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Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso
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Pullaro exhibe el modelo penitenciario con "El Infierno" como vidriera
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Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo
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Santa Fe ya administra la AO12 y es la primera provincia con una ruta nacional a cargo
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Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos
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Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato