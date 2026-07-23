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Victoria Villarruel fue invitada a La Rural: ¿se cruzará con Javier Milei?

La vicepresidenta, que viene siendo marginada por la Casa Rosada de cualquier actividad oficial, todavía no confirmó su presencia en el predio ferial de Palermo

23 de julio 2026 · 16:09hs
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Victoria Villarruel podria volver a cruzarse con Javier Milei este domingo.

Foto: AP.

Victoria Villarruel podria volver a cruzarse con Javier Milei este domingo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue invitada al acto central de La Rural, previsto para este domingo, donde podría volver a cruzarse con el primer mandatario, Javier Milei, en medio de la tensión que persiste con su compañero de formula y el gabinete nacional.

Villarruel viene siendo marginada por la Casa Rosada de cualquier actividad oficial y, en ese contexto, días atrás subió la apuesta al criticar la posición de la Casa Rosada respecto del reclamo de soberanía por las islas Malvinas.

Por su parte, Milei tiene previsto viajar este viernes a San Pablo acompañado por el canciller Pablo Quirno y por su hermana Karina (secretaria General de la Presidencia) para reunirse con Flavio Bolsonaro, candidato a jefe de Estado de Brasil y rival directo de Lula Da Silva.

El acto en La Rural

Ya de regreso a la Argentina, el presidente asistirá al tradicional acto de La Rural, en el que brindará un discurso frente a los principales referentes del sector agropecuario. La Rosada viene ensayando una política de acercamiento al campo a través de la baja de retenciones.

En ese sentido, por protocolo y pese a que en 2025 no asistió, las autoridades de la entidad volvieron a invitar a Villarruel, quien todavía no confirmó su presencia en el predio ferial del barrio porteño de Palermo.

Rosario y Tucumán

La misma posición esgrimió la vicepresidenta en junio pasado de cara al acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde el gobernador Maximiliano Pullaro la ubicó entre sus funcionarios.

La escena se repitió en la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, donde el gobernador Osvaldo Jaldo tuvo que desplegar un operativo especial para recibir a la vicepresidenta.

La semana pasada, Villarruel se desmarcó de la posición del gobierno libertario, que había ligado el reclamo por la soberanía de Malvinas a un mensaje político o una provocación que no podía registrarse durante el partido en el que la selección argentina, tras derrotar a Inglaterra, pasó a la final del Mundial 2026.

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