Propiedad privada: Sturzengger y Bullrich acuerdan cambios y confirman que se tratará el 6 de agosto

El ministro de Desregulación aceptó las modificaciones al proyecto que tiene como punto central la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, se reunió con Federico Sturzenegger para ordenar a la tropa libertaria en la Cámara alta.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) del Senado nacional, Patricia Bullrich , y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunieron esta tarde en la Cámara alta en un intento de ordenar el discurso oficialista con la mira puesta en tratar de aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en la primera semana de agosto próximo.

“Nos pusimos de acuerdo, así que vamos el 6 de agosto con el dictamen que ya habíamos acordado con todos nuestros aliados” , afirmó Bullrich al término de la reunión.

La reunión tuvo por objeto unificar posiciones en torno al polémico capítulo que habilita la venta de tierras a personas físicas y capitales extranjeros, luego de que las diferencias manifestadas por Sturzenegger sembraran dudas ente los bloques aliados y Bullrich se vio obligada, la semana pasada, a pedir la postergación del debate del proyecto para el 6 de agosto.

Según explicó la senadora libertaria, la base del acuerdo con Sturzenegger es el mismo texto que estuvo a punto de ser discutido el jueves de la semana pasada en la Cámara alta. Aunque fuentes legislativas no descartaron que se le hagan ligeras modificaciones que, destacaron, no cambiarían el espíritu de la última versión conocida.

Cortocircuito

El cortocircuito oficialista ocurrió el mismo jueves de la sesión y giró en torno a la facultad que tendrían las provincias para poder establecer sus propias reglamentaciones al régimen de venta de tierras, tal cual lo plantea la última versión del artículo 25 del proyecto de ley.

Según se pudo saber, Sturzenegger, quien en ese momento se encontraba en el exterior, planteó cuestionamientos a la redacción del artículo, lo que llevó a que varios senadores aliados pusieran en duda su apoyo al texto acordado ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo terminara vetándolo.

“El ministro aceptó las modificaciones. Tenía algunas dudas, pero se las aclaramos. Le explicamos que los cambios tenían que ver con una mirada mucho más federal respecto del uso de la tierra”, comentó Bullrich sobre los términos de la conversación con Sturzenegger.

El funcionario llegó al Senado un par de minutos antes de las 16, hora convenida para la reunión, y se retiró 90 minutos después. Así como llegó, sin hacer declaraciones a la prensa e ingresando desde Diputados para evitar los móviles periodísticos ubicados en la puerta de la Cámara alta, se retiró.