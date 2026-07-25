Jugó con Cristiano Ronaldo en el Mundial y está entrenando con el próximo rival de Central en Libertadores

El Corinthians se prepara para el duelo ante el Canalla del próximo 13 de agosto y lo hace con un jugador elite mundial, que compartió equipo con el Bicho.

Central tiene por delante un semestre clave con la Copa Libertadores como máximo objetivo. Luego de una fase de grupos donde fue uno de los mejores equipos argentinos, ahora el Canalla enfrentará a un duro rival: Corinthians de Brasil, que esta semana tuvo a un compañero de Cristiano Ronaldo en los entrenamientos.

A pesar de que tiene la mirada puesta en Europa, el portugués Rafael Leão entrenó esta semana con el equipo de San Paulo. El delantero, que juega en el Milan de Italia, pasó por las instalaciones del equipo brasileño " Dr. Joaquim Grava " y pidió autorización al club dueño de su pase y al Timão para compartir el entrenamiento con el equipo de F ernando Diniz.

"Son instalaciones de primer nivel. Todos allí me hicieron sentir muy cómodo. Me gustó mucho Corinthians, la gente fue muy buena conmigo, las instalaciones eran muy buenas” , dijo Leão.

El delantero portugués, que viene de jugar la Copa del Mundo en Estados Unidos, está en una situación tensa con Milán, ya que busca una salida tras siete temporadas y dos títulos. Sin embargo, aclaró que su presencia en el Joaquim Grava tenía el aval del club rossonero: "También se lo dije al Milan para que no hubiera ningún roce", según publicó Podpah.

¿Rafael Leão enfrentará a Central?

El potente delantero de 27 años perdió minutos en Milan durante la temporada pasada y busca una nueva alternativa para su carrera. El cambio de aire parece ser el objetivo para lograr recuperar el nivel que lo llevó a ganar el Scudetto en Italia.

Sobre las posibilidades de jugar en el fútbol brasileño, Leão no descartó la posibilidad y dijo: "Me identifico con la cultura y la gente, pero no en San Paulo porque es fría".

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Leão visitó al Corinthians con el objetivo de cruzarse con Memphis Depay, delantero neerlandés con el cual los une una amistad. Lamentablemente para sus planes, Depay continúa de vacaciones luego de su participación en la Copa del Mundo de la Fifa.

Leão debe regresar al Milan el 29 de julio, mientras que se espera que Depay vuelva al CT entre el sábado y el lunes. El delantero tiene contrato hasta 2028 con el equipo italiano, pero manifestó la necesidad de irse. Sobre la mesa tiene ofertas de Fenerbahçe y Galatasaray, pero espera por negociaciones con clubes de Inglaterra o España.

El mercado de pases del Corinthians

Central enfrentará el próximo 13 de agosto al Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. El primero en el Gigante de Arroyito, el segundo en el Arena Corinthians.

El parate por el mundial permitió a los clubes analizar posibilidades en el mercado y reorganizar los planteles, aunque los cambios no fueron numerosos. Sebastián Zaracho, Tomás Badaloni, Axel Werner y Franco Cervi llegaron a Central, mientras que el equipo brasileño sumó su último refuerzo en marzo con una figura con pasado en el Manchester United: Jesse Lingard.

De todas formas, Corinthians tiene vigente tres sanciones de la Fifa y está impedido incorporar nuevos jugadores hasta saldar sus deudas. La última inhibición cayó por el fichaje de Charles, proveniente de Midtjylland, de Dinamarca.

La deuda por este pase es de 1.03 millones de euros equivalente a la última cuota del traspaso acordado en julio 2024. El club danés reclama la falta de pago que debía realizarse el 15 de marzo. Corinthians así suma inhibición por el pase de Charles y deudas con Philadelphia Unión y el New York City, ambos de Estados Unidos.