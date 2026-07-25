La Capital | Ovación | Cristiano Ronaldo

Jugó con Cristiano Ronaldo en el Mundial y está entrenando con el próximo rival de Central en Libertadores

El Corinthians se prepara para el duelo ante el Canalla del próximo 13 de agosto y lo hace con un jugador elite mundial, que compartió equipo con el Bicho.

25 de julio 2026 · 14:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Cristiano Ronaldo y Rafael Leão celebran un gol en la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Rafael Leão celebran un gol en la selección de Portugal

Central tiene por delante un semestre clave con la Copa Libertadores como máximo objetivo. Luego de una fase de grupos donde fue uno de los mejores equipos argentinos, ahora el Canalla enfrentará a un duro rival: Corinthians de Brasil, que esta semana tuvo a un compañero de Cristiano Ronaldo en los entrenamientos.

A pesar de que tiene la mirada puesta en Europa, el portugués Rafael Leão entrenó esta semana con el equipo de San Paulo. El delantero, que juega en el Milan de Italia, pasó por las instalaciones del equipo brasileño "Dr. Joaquim Grava" y pidió autorización al club dueño de su pase y al Timão para compartir el entrenamiento con el equipo de Fernando Diniz.

"Son instalaciones de primer nivel. Todos allí me hicieron sentir muy cómodo. Me gustó mucho Corinthians, la gente fue muy buena conmigo, las instalaciones eran muy buenas”, dijo Leão.

El delantero portugués, que viene de jugar la Copa del Mundo en Estados Unidos, está en una situación tensa con Milán, ya que busca una salida tras siete temporadas y dos títulos. Sin embargo, aclaró que su presencia en el Joaquim Grava tenía el aval del club rossonero: "También se lo dije al Milan para que no hubiera ningún roce", según publicó Podpah.

¿Rafael Leão enfrentará a Central?

El potente delantero de 27 años perdió minutos en Milan durante la temporada pasada y busca una nueva alternativa para su carrera. El cambio de aire parece ser el objetivo para lograr recuperar el nivel que lo llevó a ganar el Scudetto en Italia.

Sobre las posibilidades de jugar en el fútbol brasileño, Leão no descartó la posibilidad y dijo: "Me identifico con la cultura y la gente, pero no en San Paulo porque es fría".

Leão visitó al Corinthians con el objetivo de cruzarse con Memphis Depay, delantero neerlandés con el cual los une una amistad. Lamentablemente para sus planes, Depay continúa de vacaciones luego de su participación en la Copa del Mundo de la Fifa.

Leão debe regresar al Milan el 29 de julio, mientras que se espera que Depay vuelva al CT entre el sábado y el lunes. El delantero tiene contrato hasta 2028 con el equipo italiano, pero manifestó la necesidad de irse. Sobre la mesa tiene ofertas de Fenerbahçe y Galatasaray, pero espera por negociaciones con clubes de Inglaterra o España.

El mercado de pases del Corinthians

Central enfrentará el próximo 13 de agosto al Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. El primero en el Gigante de Arroyito, el segundo en el Arena Corinthians.

El parate por el mundial permitió a los clubes analizar posibilidades en el mercado y reorganizar los planteles, aunque los cambios no fueron numerosos. Sebastián Zaracho, Tomás Badaloni, Axel Werner y Franco Cervi llegaron a Central, mientras que el equipo brasileño sumó su último refuerzo en marzo con una figura con pasado en el Manchester United: Jesse Lingard.

De todas formas, Corinthians tiene vigente tres sanciones de la Fifa y está impedido incorporar nuevos jugadores hasta saldar sus deudas. La última inhibición cayó por el fichaje de Charles, proveniente de Midtjylland, de Dinamarca.

La deuda por este pase es de 1.03 millones de euros equivalente a la última cuota del traspaso acordado en julio 2024. El club danés reclama la falta de pago que debía realizarse el 15 de marzo. Corinthians así suma inhibición por el pase de Charles y deudas con Philadelphia Unión y el New York City, ambos de Estados Unidos.

Noticias relacionadas
El mediocampista de River decidió buscar un nuevo equipo.

River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central

El Alpine del argentino Franco Colapinto, en una trepada del Hungaroring, un circuito tradicional de la Fórmula 1.

Franco Colapinto recuperó vueltas en Hungría tras el mal viernes en una FP3 donde los Alpine siguen lejos

Juan Manuel de Torres, hooker del equipo mens sana, que este sábado buscará sellar su clasificación a los Cuartos de Final del Torneo del Interior A

Torneo del Interior: GER, Duendes y Estudiantes buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final

Primera C. Cristian Sánchez y Alejo Fernández (autor del tanto en el Gabino Sosa) se vuelven a ver las caras en Arroyo Seco.

Primera C: Leones FC y Central Córdoba se enfrentan en Arroyo en un partido muy esperado

Ver comentarios

Las más leídas

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newells

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newell's

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

Netflix: tres películas de suspenso para el fin de semana

Netflix: tres películas de suspenso para el fin de semana

Lo último

Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

Con Leo Messi en las tribunas, Leones FC y Central Córdoba ya se enfrentan en Arroyo Seco

Con Leo Messi en las tribunas, Leones FC y Central Córdoba ya se enfrentan en Arroyo Seco

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

Con Leo Messi en las tribunas, Leones FC y Central Córdoba ya se enfrentan en Arroyo Seco

El encuentro se juega en el estadio de Unión de esa ciudad. El capitán de la selección argentina llegó con el partido empezado
Con Leo Messi en las tribunas, Leones FC y Central Córdoba ya se enfrentan en Arroyo Seco
Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe
La Ciudad

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada
La Región

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó la propuesta de aumento salarial en salud
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó la propuesta de aumento salarial en salud

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales
Policiales

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo
La Ciudad

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newells

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newell's

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

Netflix: tres películas de suspenso para el fin de semana

Netflix: tres películas de suspenso para el fin de semana

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Ovación
Franco Colapinto y Pierre Gasly se quedaron en la Q2 y largan en el medio el GP de Hungría

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto y Pierre Gasly se quedaron en la Q2 y largan en el medio el GP de Hungría

Franco Colapinto y Pierre Gasly se quedaron en la Q2 y largan en el medio el GP de Hungría

Franco Colapinto y Pierre Gasly se quedaron en la Q2 y largan en el medio el GP de Hungría

Chau, Tigres: el rosarino Ángel Correa habló después de las denuncias de amenazas en México

Chau, Tigres: el rosarino Ángel Correa habló después de las denuncias de amenazas en México

River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central

River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central

Policiales
Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial
Policiales

Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: allanan dos viviendas y dan con una banda de microtráfico barrial

Villa Gobernador Gálvez: allanan dos viviendas y dan con una banda de microtráfico barrial

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales

La Ciudad
Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe
La Ciudad

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó la propuesta de aumento salarial en salud

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó la propuesta de aumento salarial en salud

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

Primera C: Leones FC y Central Córdoba se enfrentan en Arroyo en un partido muy esperado
Ovación

Primera C: Leones FC y Central Córdoba se enfrentan en Arroyo en un partido muy esperado

Incendios en Italia: pirómanos utilizan gatos para propagar las llamas en Sicilia
Información general

Incendios en Italia: pirómanos utilizan gatos para propagar las llamas en Sicilia

Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares
Policiales

Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares

La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados
Ovación

La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados

Newells: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne
Economía

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras
La Ciudad

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras

La Velada del Año VI: programación completa, horarios y dónde ver en vivo
Zoom

La Velada del Año VI: programación completa, horarios y dónde ver en vivo

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
Policiales

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
La Ciudad

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras
La Región

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Por Lucía Inés López
Zoom

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Empleados de Comercio acordaron aumento: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono
Información General

Empleados de Comercio acordaron aumento: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono

Estados Unidos aplica nuevos aranceles para 60 países: qué impacto tiene en Argentina
El Mundo

Estados Unidos aplica nuevos aranceles para 60 países: qué impacto tiene en Argentina