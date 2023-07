Miguel Tessandori no admite una derrota ante el intendente Javkin

El precandidato a intendente de Rosario por Unidos para Cambiar Santa Fe Miguel Tessandori no admitía en la noche del domingo la derrota en las Paso frente a al actual jefe del Ejecutivo local, Pablo Javkin, y advirtió que los rosarinos expresaron en las urnas "un gran cuestionamiento a la conducción de nuestra ciudad".

"Javkin me llamó y yo le dije que no estaba de acuerdo con que presentara la victoria a través de sus mesas testigo, aunque se sabe que su sector ha trabajado siempre bien, pero habló de unos doce puntos (de diferencia) que no estamos de acuerdo hasta tanto las versiones finales puedan indicar la diferencia en votos que tenemos", sostuvo Tessandori.