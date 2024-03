Menem minimizó el enfrentamiento entre el presidente y la vice

El titular de Diputados culpó al círculo rojo de esas versiones. "No hay lugar para tibios", dijo en relación al tratamiento del DNU en la Cámara baja

Además, el titular de Diputados expresó que “la política naturalmente genera intercambio de opiniones. Hay consenso en algunas ideas y algún disenso, pero se charla, se discute, se acuerda y se sigue adelante en el marco interno. Me pasa a mí todos los días con diputados de La Libertad Avanza”.

La relación entre Milei y Villarruel es cada vez más distante. Si bien desde el entorno de ambos aseguran que mantienen diálogo fluido, pero formal, la decisión de la vicepresidenta de incluir el debate del DNU en el temario de la sesión especial en el Senado programada para el pasado jueves, no cayó bien en el Poder Ejecutivo, que buscaba dilatar el tratamiento hasta conquistar los números necesarios para su aprobación.

Por otro lado, Menem expresó su confianza en que el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei “saldrá adelante” con el voto de “130 o 135 diputados”. El poroteo de votos de los legisladores se mantiene al rojo vivo y nada está definido aún, si bien desde el gobierno creen que lograrán el número de mayoría absoluta para lograr el visto bueno del decreto.

De este modo, Menem adelantó la cantidad de votos que hasta el momento tendría a favor el oficialismo en Diputados, para concretar la aprobación del DNU de Milei. Al mismo tiempo, dejó un fuerte mensaje a los bloques de la oposición dialoguista, que todavía no definieron el voto.

De cara al debate en el recinto por el decreto, el presidente de la Cámara de Diputados dejó un fuerte mensaje. “No hay lugar para tibios, cualquier decisión contra el DNU es hacerle juego al kirchnerismo”, expresó.

Y agregó: “Va a quedar en claro a qué quiere jugar cada espacio político”, advirtió el diputado de La Rioja. En cuanto al poroteo para alcanzar la aprobación del megadecreto de Milei en la Cámara baja, Martín Menem se mostró confiado.

“Cuando se debata veremos quiénes quieren continuar con el kirchnerismo y quienes quieren ir hacia otro lado. No hay avenida del medio acá y los que hablan de esa cuestión están en el sendero del oportunismo político”, aseguró.

El mensaje de Menem va dirigido a los legisladores del PRO, junto a sectores del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal, quienes evalúan distintas alternativas para congelar el debate sobre la legalidad del megadecreto y evitar así otra resonante derrota para el gobierno.

“Se está viendo quién es quién, qué intereses defienden, si van a acompañar la política del presidente más legitimado de la historia”, disparó el diputado riojano.

En ese sentido, reiteró que “hay más de 130 ó 135 diputados que tienen la voluntad de ir hacia adelante con el DNU”. No obstante, Martín Menem redobló la apuesta y manifestó que la oposición no tiene los números suficientes para poder dar de baja el decreto en Diputados.

“Se están quedando en las formas cuando no existe ningún DNU que haya sido rechazado en plena vigencia a los dos meses de estar vigente, esto habla de quienes todavía defienden intereses o que protegen sus carreras políticas antes de pensar en el interés de 45 millones de argentinos que están esperando que las cosas empiecen a darse vuelta y empezar a caminar el sendero del crecimiento”, sentenció Martín Menem.

Votación

Con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones, el Senado rechazó el pasado jueves la validez del DNU que envió Javier Milei, a las pocas semanas de asumir la Presidencia, con el objetivo de desregular la economía. Los votos negativos estuvieron repartidos entre Unión por la Patria y la oposición antikirchnerista, quienes —entre otros puntos— consideraron que la medida era inconstitucional.

Para rechazar el decreto, en tanto, se unieron el Frente de Todos, legisladores responden a gobernadores anti K, algunos PJ disidente. El PRO y La Libertad Avanza apoyaron la validez.

Durante su discurso, el titular de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), reflexionó que rechazar el mega DNU “es una herida muy complicada desde lo político, un mensaje malo para el país”. En ese sentido, indicó: “Varios desconfían —del Pacto de Mayo— y se habla de ganar tiempo. Ojalá no sea así. Necesitamos unir a los argentinos en un proyecto común. No se puede solo. Es el momento de apoyar”.

Por su parte, el presidente del oficialismo, Ezequiel Atauche, cuestionó a quienes no apoyaron la prórroga de la discusión y enfatizó: “La realidad es que, cuando no gobiernan, no dejan gobernar. Lo que más les duele es que estamos haciendo las cosas bien. Los números nos dan y nos cierran”. Y finalizó: “Más poder para los argentinos es menos para la política. Eso asusta para los que están acostumbrados a los privilegios. El presidente está haciendo lo que dijo que iba a hacer”.