"Me gustaría ser candidato a gobernador de un verdadero proyecto integrador"

El intendente de Santa Fe , Emilio Jatón , busca hacer pie en Rosario con su sector interno del Partido Socialista (PS), Fuerza del Territorio, mientras analiza su futuro para 2023. En ese sentido, no descarta dar pelea por la Casa Gris. “Me gustaría ser candidato a gobernador , encabezando un verdadero proyecto integrador en la provincia” , dispara, sabedor de que “el Frente Progresista no existe más” . Tampoco ve muy claro la construcción de un frente de frentes opositor, porque “es un río que todavía sigue muy revuelto” . Mientras espera que el panorama vaya aclarando, asegura que pone el acento “en la gestión de la ciudad de Santa Fe”.

—Está en discusión quién lidera el socialismo. Cuál es el socialismo, el de los que intentan ir hacia la izquierda o el de los que armaron el Frente Progresista. El socialismo tiene una discusión interna que todavía no está sellada. Pertenecemos al socialismo, pero tenemos identidad propia través de Fuerza del Territorio.

—¿Y esa agrupación, que hoy gobierna la ciudad de Santa Fe, busca expandirse al resto de la provincia?

—Sí, claro. Es lo que estamos haciendo, por eso venimos a Rosario a abrir el centro de discusión Nexo. Abriremos otro en la ciudad de Santa Fe y estamos trabajando con sectores de Rosario en busca de los mismos objetivos.

—¿Dónde se siente más cómodo, en lo que fue el Frente Progresista o en un frente de frentes opositor con un río más revuelto que suma al PRO, a los radicales, al PDP, a Creo...?

—El Frente Progresista no existe más. Y el que viene recién está en construcción y es un río que todavía sigue muy revuelto.

—¿Y dónde queda entonces el progresismo?

—Es que nada se está debatiendo acerca de sí se es o no se es progresista. Hoy se debaten nombres y lugares, pero nadie discute qué hacer con el poder, nadie debate qué es el progresismo, nadie debate adónde ponemos la política en las necesidades de la gente.

—¿Y usted adónde pone esa política?

—La ponemos en la gestión de Santa Fe, allí estamos haciendo lo que nos gustaría que se haga en la provincia: un gobierno abierto, participativo, con futuro y con integración total entre todos los sectores. Es lo que nos permitirá mejorar el clima social, la convivencia, y hacer una ciudad de Santa Fe mucho más sostenible, que no es la Santa Fe que recibimos.

—¿Cuál es su relación con el intendente Pablo Javkin?

—Tenemos un diálogo directo con Pablo, fundamentalmente sobre la gestión, porque tenemos problemas comunes y es importante enfrentarlos juntos, como los subsidios al transporte y la seguridad. A partir de allí, cada uno está enfocado en su gestión y los tiempos son distintos.

—Javkin dijo que le gustaría ser gobernador.

—Pablo anunció sus pretensiones y sabemos que también existe esa posibilidad, pero todavía no la tenemos en la mira. Lo que sí es cierto, es que a cualquier ciudadano de Santa Fe le gustaría ser gobernador, porque además el próximo gobernador tiene que venir de la gestión.

—¿Esto debe leerse que a Jatón le gustaría ser gobernador?

—A Emilio Jatón le gustaría ser candidato a gobernador, encabezando un verdadero proyecto integrador en la provincia de Santa Fe.

—¿Cómo se lleva con el gobernador Omar Perotti?, porque cuando se discutió la autonomía municipal usted prefirió no ir.

—Entendemos que la discusión de las autonomías tiene que ser mucho más amplia de la que se está presentando. Hicimos, una semana después, un encuentro sobre autonomía en el que hubo muchos sectores representados y la abarcamos desde muchos más lugares. Es el debate que queremos. Además, todavía no se están debatiendo cuáles serán a ser los fondos de esa autonomía y creemos que no existe autonomía sin fondos, y lo que hacemos es plantear el debate desde otro lugar. No es que la estemos rechazando, queremos autonomía con todas las voces y en mayúscula.

J2.jpg "El Frente Progresista no existe más”, advirtió Emilio Jatón. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

—Diputados comienza ahora a debatir reforma constitucional, ¿cuál es su mirada?

—Hay que reformar la Constitución porque es vetusta, porque nos aleja de la Constitución (Nacional) de 1994, y la autonomía es uno de los temas, pero hay muchos más. Creo que hay que discutir, pero siempre estuvo la traba de la reelección del gobernador. Ahora, los problemas de la sociedad no van con la reforma constitucional, hay que lograr que este tema le cambie la vida a la gente, ese es el debate que hay que dar. Pero por ahora no lo estoy viendo.

—La pandemia cambió todo lo que se había previsto para una gestión.

—Sólo aquellos a los que nos tocó gestionar podemos saber lo que es hacerlo en pandemia. Fueron años muy difíciles, donde todo iba enfocado a un solo lugar y eso hoy tiene sus costos. Y esos cotos los paga el gobernador, los paga Pablo y los pago yo.

—Todos decían que después de la pandemia íbamos a salir mejores...

—No salimos mejores porque todavía no pudimos evaluar cuáles son las consecuencias de la pandemia, lo que sí logró es que en Santa Fe fuimos generadores de puestos de empleo como nunca había sido. La economía está a pleno y eso nos permitió equilibrar la gestión y empezar a pensar, no solamente en los próximos días sino de aquí a un par de años. Salimos mejores en términos de saber lo que nos ocurre cuando nos afecta la vida cotidiana, pero todavía no sabemos cuáles son las consecuencias.