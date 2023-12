Mayoraz rechazó las críticas a la Ley Ómnibus: "Es no querer leer lo que dijeron las urnas"

Mayoraz bajó el precio de las acusaciones de autoritarismo hacia el presidente Milei por el otorgamiento de las facultades extraordinarias que implica el declarar la emergencia pública “en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, como expresa el artículo 3 del extenso proyecto y sostuvo que es “una delegación normal en temáticas que van a requerir de correcciones o soluciones de actualizaciones inmediatas”.

Al ser consultado sobre las reformas en materia laboral que impulsa el decreto 70/23 publicado en el boletín oficial el 20 de diciembre pasado, el libertario argumentó que “tenemos congelada la cantidad de empleo formal desde el 2011” y agregó: “Argentina tenía 6 millones de trabajadores, aproximadamente, en 2011 y nunca más creció”.

Según el abogado, ese freno al crecimiento del empleo en blanco responde “no sólo a cuestiones económicas, sino también a las regulaciones que impidieron y desalentaron la registración del trabajo. El empleo informal aumentó. Estas normativas lo que van a buscar es promover y fomentar el empleo registrado. Eso va a implicar que la gente va a tener salarios dignos, va a tener una obra social y va a tener aportes jubilatorios, a eso apunta el DNU del presidente".

milei1.jpeg Javier Milei en Rosario, flanqueado por Romina Diez y Nicolás Mayoraz, diputados nacionales por La Libertad Avanza en Santa Fe. Fotos: Celina Mutti Lovera / La Capital.

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Congreso tiene 366 artículos, 183 páginas y diez títulos que subdividen por ejes temáticos el texto. La primera parte del cuarto título, dedicado al eje de “Seguridad y Defensa”, define como punible cualquier reunión de tres o más personas en el espacio público que entorpezca la circulación y no fuera previamente autorizado por el ministerio de Seguridad de la Nación. Esto generó múltiples acusaciones desde la bancada opositora, numerosas organizaciones sociales y las centrales sindicales como un límite a la protesta social.

Sobre este tema, el diputado apuntó que el paro con movilización lanzado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 24 de enero es “la huelga más rápida que haya recibido un presidente luego de asumir”. En este sentido, Mayoraz afirmó que “son planteos políticos, ni siquiera son sectoriales. Es simplemente no querer leer lo que dicen las urnas a poco más de un mes de haber ganado la elección. Me parece que sí, es endurecer el Código Penal. Comparto la idea de que no podemos seguir con el abuso que se fue cometiendo en estos años donde cuatro o cinco o seis personas cortaban una ruta impedían que la gente pudiera circular este arrogándose la representación del pueblo cuando no la tienen”.

El santafesino subrayó que “lo que se busca de alguna manera con estas figuras penales” planteadas por la Ley Ómnibus es “desalentar este tipo de de conductas que lo que hacen es complicar la vida al resto de los argentinos".

"Cuando escucho al kirchnerismo rasgarse las vestiduras sobre la criminalización de la protesta digo que no tienen cara ni memoria", fustigó Mayoraz recordando los disturbios ocasionados por las protestas durante el conflicto de la Resolución 125 "cuando cortaban la ruta metieron presa a una gran cantidad de gente. El gobierno kirchnerista metió preso a chacareros que cortaban una mano de la ruta. Que vengan a decir que no se puede hacer esto y que es criminalizar la protesta, creo que son los menos indicados".