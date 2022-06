Máximo Kirchner tildó a Macri de "machirulo" y respaldó a Luana Volnovich y Mayra Mendoza

“Hace un tiempo, un compañero me mandó una editorial del gran diario argentino donde el ex presidente, Mauricio Macri, decía y había dado la instrucción -yo entendía a su partido político pero sé también que a los periodistas- de que había que atacar fuertemente a Luana en el PAMI, a la compañera Raverta en el ANSES, y a la compañera Mayra Mendoza", disparó Kirchner y agregó: "Más allá de lo machirulo y típico de Macri, agarrársela con tres compañeras, se transformó también en un objeto de deseo de los varoncitos de oro de la derecha".

En ese sentido, el líder de La Cámpora destacó el trabajo de las tres mujeres del Gobierno a las que definió como trabajadores, "sensibles" y militantes, y repudió "el ataque furibundo" de funcionarios del macrismo al tiempo que los acusó de "no haber hecho nada cuando estuvieron en esos lugares".

“La cuestión es que el hombre gobernó, la realidad lo pesó, lo midió y no dio la talla. No fue solo el presente que vivimos cuando fue presidente Macri, sino las consecuencias que esa presidencia nos hace vivir hoy”, expresó el diputado.

A su parte, Kirchner hizo referencia al rol de la oposición y denunció a Juntos por el Cambio por querer construir una opción electoral "destruyendo al otro". En esa línea, aseguró que tanto (Horacio Rodríguez) Larreta, como (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich evalúan cerrar PAMI, de asumir en 2023.

“Es muy fácil querer construir una opción electoral destruyendo al otro, lo puede hacer cualquiera. Lo que es difícil es construir desde otro lugar. Los vi a las principales figuras, Larreta, Macri y Patricia Bullrich plantear la idea de cerrar el PAMI”, enfatizó.

Por otra parte, el militante kirchnerista resaltó la gestión del Gobierno durante la pandemia y repudió la profundización de la desigualdad en el último tiempo.

Asimismo, Kirchnner retomó los dichos del ministro de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y disparó: "Rosenkrantz dejó en claro que no hay para todos”, y aseguró que en sus palabras “está justificando no la foto de concentración económica, sino que esto empeore, que no va a haber salida a esto".

Y completó: "Lo peor es que lo hace desde uno de los poderes del Estado que tiene que garantizar cosas tan simples como la defensa de ciudadanos, en su rol de consumidores ante las corporaciones de diferentes tipos. Es un abogado que viene de defender a las corporaciones. Nos faltan jueces que hablen de los intereses de la gente, de jubilados y jubiladas. Están para defender intereses de pocos y disciplinar a quienes no piensen como ellos, esa es la libertad que hicieron”.

Por último, el diputado oficialista habló sobre la nueva medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad que prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas, y en un mensaje a Larreta, aseguró que "los pibes van a hacer lo que quieran".

“Yo veía en todos los canales hoy a la mañana al señor Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que prohibía creo, la letra 'e'. Yo no hablo con 'e', entiendo hasta ahí, pero acompaño. Yo acompaño", admitió el hijo de la vicepresidenta, y concluyó: "Y era la gran noticia de todos los canales de noticias, un señor que nos decía que no se iba a usar la letra 'e'. Le comento al jefe que (los pibes) van a hacer lo que quieran. No sé quién lo habrá asesorado pero, ir a decirle a las pibas y a los pibes que no van a poder hablar como ellos quieren...generalmente en el mundo eso ha fracasado rotundamente. Pero bueno, cada uno con su librito”.