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Newell's llega entonado ante San Lorenzo, con la consigna de ganar para despegarse del fondo

La Lepra suma dos triunfos seguidos y buscará este domingo, a las 15, otro éxito para alejarse de los peores de la anual: Riestra, Aldosivi y Estudiantes (RC)

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

12 de abril 2026 · 06:10hs
Rodrigo Herrera remata

Leo Vincenti

Rodrigo Herrera remata, durante el partido que Newell’s ganó en Santiago del Estero. El volante será titular.

El humor cambió. La tensión aflojó. Newell’s quedó fuera del puesto del descenso por las victorias en las dos últimas presentaciones. Con la tranquilidad de que Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, que ya jugaron en esta 14ª fecha, no pueden darle alcance. Nada que lo habilite a relajarse ni confiarse. Su situación es delicada y en cada partido hay que sumar para marcar distancia con los del fondo de la tabla anual.

El ánimo se renovó. Un estado que lo predispone mejor para un nuevo encuentro: la visita de San Lorenzo, a las 15 (TV Espn Premium. El público rojinegro, un poco más relajado tras los triunfos ante Gimnasia de Mendoza (1-0) y Central Córdoba (3-1), acompañará con la expectativa de que esta breve racha exitosa continúe.

No existe margen para bajar los brazos. Es que son tan justos los atributos de Newell’s que cualquier actuación fallida traerá las peores consecuencias. El ejemplo es la eliminación de la Copa Argentina ante Acassuso, en medio de una y otra victoria en el Apertura.

El temperamento que necesita Newell's

Esta carencia de recursos es la que le demandará rendir al máximo de sus capacidades, apuntalado por el temperamento y la convicción. Así crecerá la chance de conseguir los tres puntos frente a San Lorenzo, quien habitualmente propone encuentros muy disputados, ante todo en la mitad de cancha.

>> Leer más: En Newell's hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

La campaña de San Lorenzo es irregular aunque mejor que la de Newell’s. Está afuera de los clasificados a la fase final, aunque su último partido fue un triunfo sobre el siempre respetable Estudiantes (1-0). Restando cuatro partidos para que concluya la etapa clasificatoria, necesita sumar, si es que ambiciona acceder a los octavos de final.

Para el conjunto de Frank Kudelka, la obligación es exactamente igual. Cambia el objetivo. Que es salir de la parte baja de la tabla anual, que es la que define un descenso. Alejarse lo más que se pueda de los últimos equipos.

Las trepadas de Jerónimo Russo

La predisposición para afrontar lo que estará en juego esta tarde en el Coloso es una condición que no puede faltar en la Lepra. Tampoco alcanzará si no aparecen variantes futbolísticas. Por caso, las llegadas por las bandas, con la subida de los laterales, que le permiten al equipo un juego ancho.

La proyección de Jerónimo Russo es una opción. Dos de los cuatro últimos goles de la Lepra, el de Walter Mazzantti ante Gimnasia de Mendoza y el de Oscar Salomón frente a Central Córdoba, nacieron del marcador de punta izquierdo.

Otro de esos tantos de la Lepra, señalado por Franco García en el último partido, se gestó en la subida de Saúl Salcedo, improvisado ese día de lateral derecho, ante la ausencia de Armando Méndez por expulsión. Esto expone la importancia de las llegadas por afuera.

Méndez cumplió la suspensión, volverá en lugar de Bruno Cabrera, que se desgarró, y puede ser esa vía de ataque por la derecha.

Las variantes ofensivas para llegar al gol

Esta y otras alternativas le darán mayores posibilidades a la Lepra de un triunfo. Como la capacidad de asociarse, a partir de la gambeta de Facundo Guch, la resolución de Mazzantti, la definición de Matías Cóccaro, el acompañamiento de Rodrigo Herrera y la profundidad de Franco García, si es que se recupera de una fatiga muscular o Walter Núñez. Algo de todo esto tiene que surgir.

>> Leer más: Newell's: Kudelka rescató a un zaguero que estaba en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Pero nada alcanzará si hay desajustes del medio hacia atrás. Esto exigirá las coberturas de Luca Regiardo y Rodrigo Herrera. La marca de Méndez y Russo por las bandas. Los despejes de Saúl Salcedo y Oscar Salomón. La seguridad en el arco de Josué Reinatti.

La misión de Newell’s es partido a partido. Un paso en falso lo devolverá de inmediato a las dudas y los temores. Ganar no sana del todo, porque el descenso seguirá presente. Pero es reparador y da fortaleza. Sirve de mucho.

Las formaciones

Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Franco García; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

San Lorenzo: Orlando Gill; Gregorio Rodríguez, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro y Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde y Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Alvarez.

Hora y TV: 15 - Espn Premium.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Arbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

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