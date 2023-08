Maximiliano Pullaro se inclinaría por Javier Milei en una segunda vuelta con Sergio Massa

Pullaro, quien en las recientes Paso nacionales apoyó al derrotado Horacio Rodríguez Larreta , viene de compartir una actividad en Rosario junto a Bullrich. Y no dudó en enfatizar que respalda a la ex ministra de Seguridad en la carrera hacia la Casa Rosada. Pero no descartó otro escenario frente a un hipotético balotaje entre Massa y Milei.

"Si se llegara a dar ese escenario, no voy a votar al kirchnerismo porque creo que es el modelo que más perjudicó a Santa Fe, a la producción y a la seguridad. Con lo cual, voy a acompañar la alternativa de Millei si hay segunda vuelta con Massa", aseveró.

>> Leer más: Bullrich, entre la pesca de votos de Larreta y los guiños a Pullaro y Javkin

No obstante, Pullaro reiteró: "Voy a trabajar para que eso (una virtual segunda vuelta Massa-Milei) no ocurra y para que Bullrich sea presidenta".

Maximiliano Pullaro le dio su respaldo a Patricia Bullrich

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, estuvo este martes en Rosario, donde fue respaldada por el ganador de las Paso provinciales para la Gobernación, el radical Maximiliano Pullaro, y cimentó su relación con el intendente de Rosario Pablo Javkin, aspirante a la reelección. En ese marco, la referente del PRO dijo que, si gana el 22 de octubre, desplegará “5 mil agentes federales” para combatir el narcotráfico en la ciudad.

“El 10 de diciembre, aquí y en Santa Fe, junto al gobernador (en alusión a Pullaro, postulante de Unidos), vamos a desplegar 5 mil efectivos federales para controlar los movimientos de todas las bandas, una por una. Pondremos en marcha un comité de emergencia. No hay una banda que no sepamos dónde está instalada. Si no se hace inteligencia criminal aquí, es porque no se quiere”.